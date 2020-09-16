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В разгаре сезон слив: кому нельзя есть эти фрукты

Среда 16 сентября 2020 06:44
В разгаре сезон слив: кому нельзя есть эти фрукты
Кому нельзя есть сливы (фото: pixabay.com)
Автор: Styler

Врачи назвали опасные свойства слив

В Украине сейчас настоящий разгар сезона слив. Ни для кого не секрет, что эти плоды обладают рядом полезных свойств, но есть и те люди, которым этим фрукты строго противопоказаны. Врачи напоминают, что сливы нельзя есть:

  • если у вас сахарный диабет или надо снизить уровень сахара в крови;
  • вы хотите сбросить вес;
  • если вы кормящая мама и малышу еще нет 6 месяцев: плоды могут вызвать послабления стула у грудничка, вздутие живота и беспокойство;
  • если у вас у вас подагра и ревматизм — сливы сами по себе очень хорошо выводят воду, в этих случаях это нежелательно.
  • если у вас повышенная кислотность желудка — плоды усугубят картину.
  • не давайте в больших количествах сливы детям - они вызывают диарею и вздутие.

Отметим, что с осторожностью нужно включать в рацион сливы и при наличии заболеваний почек, желчного и мочевого пузыря, чтобы избежать острых приступов боли из-за мочевого и желчевыводящего эффекта этих фруктов.

Для худеющих нежелательно есть сливы, так как в них содержится очень много сахаров, не забывайте об этом.

Кстати, ни в коем случае не ешьте сливы с косточками. Врачи категорически запрещают это делать.

Как мы ранее писали, врачи назвали самые полезные осенние продукты. По мнению диетологов и врачей, в рацион в осенний период стоит обязательно добавить тыкву и свеклу.

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