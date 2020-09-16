У розпалі сезон злив: кому не можна їсти ці фрукти

Кому не можна їсти сливи (фото: pixabay.com)

Лікарі назвали небезпечні властивості злив

В Україні зараз справжній розпал сезону злив. Ні для кого не секрет, що ці плоди володіють рядом корисних властивостей, але є й ті люди, яким цим фрукти строго протипоказані. Лікарі нагадують, що сливи не можна їсти:

якщо у вас цукровий діабет або треба знизити рівень цукру в крові;

ви хочете скинути вагу;

якщо ви годуюча мама і малюкові ще немає 6 місяців: плоди можуть викликати послаблення стільця у немовляти, здуття живота і неспокій;

якщо у вас у вас подагра і ревматизм — сливи самі по собі дуже добре виводять воду, в цих випадках це небажано

якщо у вас підвищена кислотність шлунку — плоди погіршать картину.

не давайте у великих кількостях сливи дітям - вони викликають діарею і здуття.

Зазначимо, що з обережністю потрібно включати в раціон сливи та при наявності захворювань нирок, жовчного і сечового міхура, щоб уникнути гострих нападів болю через сечового і жовчовивідного ефекту цих фруктів.

Для тих, хто худне небажано їсти сливи, через те, що в них міститься дуже багато цукрів, не забувайте про це.

До речі, ні в якому разі не їжте сливи з кісточками. Лікарі категорично забороняють це робити.

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