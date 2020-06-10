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Разбил голову пассажирке: в Киеве мужчина бросил камень в окно троллейбуса

STYLERЖизнь    10.06.2020 - 20:51
Разбил голову пассажирке: в Киеве мужчина бросил камень в окно троллейбуса
В Киеве мужчина бросил камень в троллейбус и попал женщине в голову (коллаж: РБК-Украина)

В Киеве мужчина разбил камнем голову пассажирке

В Киеве 29-летний мужчина возмутился, что его не пустили в троллейбус, поэтому он бросил камень, который разбил окно и ранил женщину. Пассажиры сами задержали хулигана и вызвали полицию и скорую помощь.

Инцидент произошел на улице Луговой. Пострадавшей пассажирке троллейбуса врачи оказали первую медицинскую помощь и госпитализировали ее с раной головы. Об этом сообщила пресс-служба полиции Киева.

Разбил голову пассажирке: в Киеве мужчина бросил камень в окно троллейбуса

В Киеве мужчина бросил камень в троллейбус и попал женщине в голову (фото: kyiv.npu.gov.ua)

Правоохранители выяснили, что когда мужчину не пустили в салон троллейбуса, то он решил прокатиться на лестнице, которая находиться сзади. Водитель увидел это, остановился и сделал мужчине замечание, на что тот разозлился и бросил камень в окно, поранив при этом женщину.

Разбил голову пассажирке: в Киеве мужчина бросил камень в окно троллейбуса

В Киеве мужчина бросил камень в троллейбус и попал женщине в голову (фото: kyiv.npu.gov.ua)

Полиция задержала хулигана в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Разбил голову пассажирке: в Киеве мужчина бросил камень в окно троллейбуса

В Киеве мужчина бросил камень в троллейбус и попал женщине в голову (фото: kyiv.npu.gov.ua)

Напомним, что в Днепре из троллейбуса вытолкали мужчину, который был состоянии алкогольного опьянения, и на нем не было ни маски, ни перчаток. При этом он начал конфликтовать с кондуктором и другими пассажирами. Троллейбус продолжил движение после десятиминутной задержки.

Ранее группа молодых людей в метро Киева ездила между вагонов и прыгала по крышам. Пассажирам пришлось их вытаскивать.

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Автор: Роман Мирончук

Теги Новости Украины Киевтроллейбус
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