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Розбив голову пасажирці: у Києві чоловік кинув камінь у вікно тролейбуса

STYLERЖиття    10.06.2020 - 20:51
Розбив голову пасажирці: у Києві чоловік кинув камінь у вікно тролейбуса
У Києві чоловік кинув камінь у тролейбус і потрапив жінці у голову (колаж: РБК-Україна)

У Києві чоловік розбив каменем голову пасажирці

У Києві 29-річний чоловік обурився, що його не пустили в тролейбус, тому він кинув камінь, який розбив вікно і поранив жінку. Пасажири самі затримали хулігана і викликали поліцію і швидку допомогу.

Інцидент стався на вулиці Луговій. Постраждалій пасажирці тролейбуса лікарі надали першу медичну допомогу і госпіталізували її з раною голови. Про це повідомила прес-служба поліції Києва.

Розбив голову пасажирці: у Києві чоловік кинув камінь у вікно тролейбуса

У Києві чоловік кинув камінь у тролейбус і потрапив жінці у голову (фото: kyiv.npu.gov.ua)

Правоохоронці з'ясували, що коли чоловіка не пустили в салон тролейбуса, то він вирішив покататися на сходах, які знаходяться ззаду. Водій побачив це, зупинився і зробив чоловікові зауваження, на що той розлютився і кинув камінь у вікно, поранивши при цьому жінку.

Розбив голову пасажирці: у Києві чоловік кинув камінь у вікно тролейбуса

У Києві чоловік кинув камінь у тролейбус і потрапив жінці у голову (фото: kyiv.npu.gov.ua)

Поліція затримала хулігана в порядку ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України. Йому загрожує до п'яти років позбавлення волі.

Розбив голову пасажирці: у Києві чоловік кинув камінь у вікно тролейбуса

У Києві чоловік кинув камінь у тролейбус і потрапив жінці у голову (фото: kyiv.npu.gov.ua)

Нагадаємо, що у Дніпрі з тролейбуса виштовхали чоловіка, який був стані алкогольного сп'яніння, і на ньому не було ні маски, ні рукавичок. При цьому він почав конфліктувати з кондуктором і іншими пасажирами. Тролейбус продовжив рух після десятихвилинної затримки.

Раніше група молодих людей в метро Києва їздила між вагонів і стрибала по дахах. Пасажирам довелося їх витягувати.

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Автор: Роман Мирончук

Теги Новини України Київтроллейбус
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