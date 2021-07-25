Разбавленное вино и замороженные продукты: чем на самом деле кормят в All inclusive в отелях Египта

По словам Шабира, гостиницам такая система питания очень выгодна и туристы действительно могут есть столько, сколько в них влезет – отель все равно будет в прибыли. За последний год ситуация в Египте немного изменилась – цены на продукты пошли вверх, а вот повышать цены на отдых не получится из сильной конкуренции.

Поэтому владельцы гостиниц идут на различные хитрости, чтобы уровень отдыха остался на прежнем уровне и туристам предлагался тот же набор "все включено", но само питание стало значительно хуже.

"Поэтому, начинают мухлевать с качеством и количеством еды. Алкогольные напитки удешевляют: льют из пакетов вместо нормального вина "бормотуху", а разливное пиво откровенно разбавляют. Даже несчастная кока-кола — и та разбавлена. Мне на самом деле страшно про это рассказывать — вы ездить в олл-инклюзив нигде в мире не захотите", - рассказал владелец турагентства.

Свежих продуктов практически нет

Как объяснил Шабир, на одного постояльца в день тратится в среднем 12-14 долларов. В эту сумму входит завтрак, обед, ужин, алкогольные напитки, вода, питание на пляже, электрика, зарплата персонала.

Еда закупается импортная, оптом – у самых дешевых поставщиков. Туда входит дешевая мороженая курятина, говядина и рыба. Ситуацию спасают сезонные овощи, которые в Египте в сезон стоят копейки.

Вместо мяса - пицца

Чтобы постояльцы не хотели много мяса, менеджеры придумали хитрость: в обед у бассейна гостям предлагают соблазнительную пышную пиццу из печи. Обычно туристы после такой пиццы на ужин берут меньше пищи. На 14 долларов турист получит много овощей, мелкую рыбу, нарубленную курицу в соусе, много булочек и сладостей.

Как призналась хозяйка одного из мини-отелей в Хургаде, красивые круассаны и булочки не пекут в местных пекарнях, их покупают замороженными. Мясо подается кусочками с подливкой, с запеченными кабачками и баклажанами.

Морепродукты (мидии, кальмары) обычно консервированные – их красиво выкладывают вместе с гарниром и создают иллюзию свежести. Свежими бывают шпинат и брокколи – с рынка.

Коктейли безбожно разбавляют

"Рома брызнут де капли, порежут туда лаймов для перебивки вкуса и дольют газировки. Где-то уменьшат порционные стаканчики, чтобы народу было лень подходить чаще. У меня на обеде в Хургаде говядина была явно из морозильника. Не покидало ощущение, что это древнее мясо бросил при отступлении верхмат", - добавила хозяйка мини-гостиницы.

Смотрите, за что вы платите

Как объясняет Шабир, на цену стоит обращать особое внимание, так как в Египте отели в четыре звезды может отличаться друг от друга колоссально. За номер в 50 долларов в сутки можно получить оленину на вертеле и черную икру.

"То, что отпускники не доели вчера, им сервируют сегодня — просто в другом виде. Скажем, кушаете в понедельник жареную индейку, во вторник — рулет из индейки, в среду — индюшачий кебаб. Спереди раздачи всегда выложат салаты и гарниры, мясо и рыба — в конце. Очень популярны "паста-станции", где готовят макароны в различных видах (тоже сытные), предлагают пиццу...основная задача — заполнить тарелки до мяса. Однако, могу вам сказать точно — качество продуктов строго проверяют, поэтому массовых отравлений не было очень давно", - добавил Шабир.

Если отель накормит людей просроченными продуктами, то приедет специальная комиссия, которая не берет взяток и отель просто закроют.

"На ужине я беру арбуз: в мякоти чувствуется кислинка. Видимо, завтра его выкинут в мусор. Или переработают в желе. Или добавят в сладости. Основной принцип олл-инклюзива на любом курорте: кухня должна всё использовать без отходов, иначе не будет прибыли. И специалисты в этой области правы — дело в цене. Получив комнату в отеле с нормой еды и алкоголя на 14 долларов в сутки, не ждите от качества экстаза и не удивляйтесь разбавленному пиву. Се ля ви, так сказать", - рассказала работница турагентства Людмила.