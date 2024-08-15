Рай на землі. 5 найкрутіших ботанічних садів України

Ботанічний сад у Києві

Якщо ви шукаєте місце для натхнення у Києві, ботанічний сад імені М. Гришка стане ідеальним варіантом. Він один з найбільших у Європі за площею та може похвалитися неймовірною колекцією рослин - понад 12 тисяч видів та сортів! Розташований на мальовничих Печерських пагорбах, цей сад відкриває відвідувачам чудові види.

Загальна площа Київського ботанічного саду - майже 130 гектарів (фото: Вікіпедія)

Навесні, у квітні та травні, ботанічний сад перетворюється на квітучий оазис, куди приїжджають тисячі людей, щоб помилуватися цвітінням магнолій і бузку. Колекція бузку вражає своєю кількістю - понад 1500 кущів.

Ботанічний сад у Запоріжжі

Запоріжжя, попри свої промислові масштаби, може похвалитися ботанічним садом, який продовжує працювати навіть у важкі часи. На площі 12 га росте понад 15 тисяч рідкісних рослин. Створений у 1958 році, сад став справжніми "легенями" міста, а також місцем, де дітей залучають до біологічних досліджень через гуртки.

Справжня гордість Запорізького ботанічного саду - його зимовий сад під скляним дахом (фото: botsad.zp.ua)

У Запоріжжі ботанічний сад може похвалитися зимовим садом, де росте драконове або ковбасне дерево, кактусарієм і лимонарієм із гігантськими цитрусовими, а також садом троянд із розкішними сортами.

Ботанічний сад в Ужгороді

Ботанічний сад в Ужгороді - ще один дорогоцінний скарб України. Знаходиться на території Ужгородського національного університету і був створений після Другої світової війни.

Сад вражає перепадами висот понад 22 метри та екзотичними ділянками, що представляють флору Америки, Кавказу, Середньої Азії, Китаю та Далекого Сходу (фото: Вікіпедія)

Зібравши близько 4000 видів рослин, сад включає автентичну флору Закарпаття, понад 150 видів хвойних дерев та безліч рідкісних рослин, таких як гірський едельвейс. Колекція саду також включає 120 видів троянд, 50 видів гладіолусів, 25 видів хризантем та 20 видів лілій.

Ботанічний сад в Одесі

Ботанічний сад в Одесі демонструє унікальне поєднання тропічних, субтропічних та екзотичних рослин із різних кліматичних зон, включаючи тундру. Колекція саду налічує понад три тисячі дерев і постійно поповнюється новими видами з усіх куточків світу.

Одеський ботсад є улюбленим місцем для пікніків та фотосесій (фото: archive.od.gov.ua)

Заснований у 1867 році, ботанічний сад має цікаву історію: перше дерево тут посадив граф Ланжерон. Місце також стало осередком видатних біологічних відкриттів, створюючи неповторну атмосферу для відвідувачів.

Ботанічний сад у Львові

У Львові не пропустіть нагоду відвідати ботанічний сад Львівського національного університету ім. Івана Франка. Тут зібрані рослини з найвіддаленіших куточків планети, а в оранжереях зберігаються майже 1500 видів рослин, що є національним скарбом.

У Львові - найстаріший ботанічний сад України та Східної Європи, який функціонує з 1852 року (фото: Вікіпедія)

У саду ростуть справжні живі пам'ятки - дерева, яким понад 100 років, такі як дамар потужний, фінік канарський і цереус. Колекція первоцвітів у Львівському ботанічному саду вражає своєю красою, особливо рідкісними видами. Від анемон і магнолій до форзицій, півоній та лілійників - квіти цвітуть тут з весни до осені.