Равіолі з моцарелою та паста карбонара. Військовий ЗСУ показав, чим харчуються захисники на Донецькому напрямку

Військовослужбовець Ярослав Гулак служить у ЗСУ на Донецькому напрямку та готує для своїх побратимів. Свої страви він показує в TikTok і збирає десятки тисяч переглядів. При цьому харчування для бійців намагається зробити різноманітним та оригінальним.

Ярослава мобілізували у квітні 2022 року на Харківщину, а згодом перемістили на Донеччину. У мирному житті Ярослав працював на круїзних суднах, займався адміністративними справами.

Він розповідає, що з початку його служби кухаря в бригаді не було, тому кожен готував для себе, коли була така можливість. Проте одного разу Ярослав запропонував приготувати на всіх побратимів.

"Я хочу, щоб хлопці їли не тричі на тиждень, а тричі на день. Готую їм на сніданок щось калорійне, наприклад, - каша з підливою і салатом, паста, або з вечора готую більше плову і ділю його на два рази. На обід - обов'язково борщ чи суп, була навіть солянка. Особливо хлопцям смакував гороховий супчик", - ділиться з журналістами Суспільного військовий.

Свої страви Ярослав показує в TikTok. Найбільше користувачам сподобалися хінкалі, гречка та вареники з кисломолочним сиром і капустою, які він називає "равіолі по-донецьки з моцарелою та шпинатом".

Попри велику кількість шанувальників у кухаря є один найголовніший критик, і це дружина.

"Переглядає до публікації та робить зауваження чи висуває власні пропозиції. Після її рецензії я щось викидаю, перезнімаю чи вона схвалює той варіант, який я зробив", - каже Ярослав.

До слова до повномасштабної війни чоловік любив смачно поїсти, тому й для побратимів намагається готувати добре.

"Хочеться звичайної людської їжі, наприклад, піци, шаурми, бургера чи чогось з грузинської кухні. М-м-м. Таких смаколиків, яких можна купити у місті, те, чого не приготуєш у польових умовах. Я це любив до війська, тепер цього хочеться ще більше", - наголошує кухар.

Якість продуктів для ЗСУ знизилася

Військовий ділиться спостереженнями, що якість продовольства значно погіршилася.

"У Харкові в нас навіть комора була, а там - чималий асортимент. Зараз - не знаю, чи це специфіка нашого підрозділу, чи нашого напрямку - нас практично не забезпечують харчами - раз на тиждень перепадуть якісь там фрукти-яблучка", - розповідає Ярослав.

Він додає, що складається враження, що всі продукти є найдешевшими.

"Таке враження, що для армії закуповується все найдешевше, воно відповідно такої ж низької якості. Таке, що було б соромно продавати в супермаркеті. Я, наприклад, такого в магазинах не бачив. І це стосується й овочів, і консервів, навіть печиво несмачне", - обурюється чоловік.

Проте йому вдається переробити страви так, аби побратими їли їх з апетитом. Ось, наприклад, рецепт гречки, яка здається Ярославу трохи зіпсованою.

До неї він додає обсмажену шинку, домашню ковбасу, часник та інші спеції. Тепер можна кликати всіх до столу.