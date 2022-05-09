Рацион во время войны: чем заменить мясо и как научиться есть перловку

Чем заменить мясо или рыбу

Мясо и рыба – это источники растительного белка. Еще много белка содержится в яйцах. Если это продукты недоступны или доступны в очень небольшом количестве, добавляйте в рацион субпродукты, рыбные или мясные консервы и кисломолочные продукты.

"Активнее включайте бобовые: горох, чечевицу, фасоль, нут. Это хорошие источники растительного белка", - отмечает специалист.

Как научиться есть бюджетные крупы

С крупами порой такая же ситуация, как и с мясом – не везде они есть в полном ассортименте. А там, где есть – цены кусаются. Сейчас стали больше покупать пшено, пшеничную, ячневую и перловую крупу.

"Эти продукты может и бюджетные, но по своей питательной ценности не уступают другим крупам. В них есть растительный белок, пищевые волокна, витамины и минералы. По некоторым потребительским характеристикам они не уступает гречке и овсянке. Если в доступе есть овсяная крупа, рекомендую активнее ее включать в рацион", - рассказала Фус.

Она отметила, что в овсяной крупе содержится больше растворимых пищевых волокон, чем в других крупах. А эти волокна очень нужны нашей кишечной флоре. Перловая каша медленнее усваивается в организме, а значит чувство сытости будет дольше.

"Полезно соединять крупы и бобовые, повышая биологическую ценность блюда", - считает диетолог.

Она отметила, что разнообразить питание можно овощами. И полезными они станут в любом виде – сырые, тушеные или квашеные. Крупы можно готовить с мясом, рыбой, грибами и зеленью. Можно добавлять в фарш для голубцов или делать котлеты.