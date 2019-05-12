Растерянность и страх: Супрун рассказала, как побороть приступ тяжелой тревоги

Супрун поделилась советами, как бороться с паническими атаками
Уляна Супрун рассказала, как бороться с паническими атаками, а также, что делать в случае полной растерянности и страха. Об этом эксперт рассказала на своей странице в социальной сети Facebook.
"Многие люди хоть раз в жизни переживали такое состояние: не знаю, что делать, очень страшно, полная растерянность, ноги не слушают, и кажется, что сейчас случится сердечный приступ или вы потеряете сознание. Случается такое неожиданно, без видимых на то причин, достигает кульминации за 10 минут и завершается примерно через полчаса", - пишет Супрун.
По ее словам, панические атаки имеют также физические симптомы: дрожь, дезориентацию в пространстве, тошноту, учащенное и нерегулярное сердцебиение, сухость во рту, одышку, потливость и головокружение.
Связано это с тем, что во время панической атаки наше тело начинает считать, что нам угрожает опасность. С данной проблемой чаще всего сталкиваются люди, пережившие когда-то травматический опыт. Также высокие риски переживать такое состояние имеют люди, чья работа предполагает стрессовые ситуации, люди, которые в детстве подвергались насилию или переживали коренные изменения в жизни.
Уляна Супрун про панические атаки: (фото: facebook.com/ulanasuprun)
Чтобы предотвратить панические атаки нужно:
Напомним, что Супрун рассказала, какой продукт в рационе украинцев самый опасный.
Ранее сообщалось о том, что Супрун назвала основную причину проблем с печенью. Оказывается, данный орган не впитывает в себя тяжелые металлы или антибиотики, к тому же, это может быть довольно опасно.
Также Супрун поделилась шокирующими фактами про сахарный диабет. Эксперт утверждает, что уровень глюкозы в крови должен быть относительно постоянным, а ее избыток опасен для сосудов, нейронов, кожи, форменных элементов крови, сетчатки глаза и даже усугубляет течение бактериальных инфекций.