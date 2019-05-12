Растерянность и страх: Супрун рассказала, как побороть приступ тяжелой тревоги

Уляна Супрун рассказала, как бороться с паническими атаками, а также, что делать в случае полной растерянности и страха. Об этом эксперт рассказала на своей странице в социальной сети Facebook.

"Многие люди хоть раз в жизни переживали такое состояние: не знаю, что делать, очень страшно, полная растерянность, ноги не слушают, и кажется, что сейчас случится сердечный приступ или вы потеряете сознание. Случается такое неожиданно, без видимых на то причин, достигает кульминации за 10 минут и завершается примерно через полчаса", - пишет Супрун.

По ее словам, панические атаки имеют также физические симптомы: дрожь, дезориентацию в пространстве, тошноту, учащенное и нерегулярное сердцебиение, сухость во рту, одышку, потливость и головокружение.

Связано это с тем, что во время панической атаки наше тело начинает считать, что нам угрожает опасность. С данной проблемой чаще всего сталкиваются люди, пережившие когда-то травматический опыт. Также высокие риски переживать такое состояние имеют люди, чья работа предполагает стрессовые ситуации, люди, которые в детстве подвергались насилию или переживали коренные изменения в жизни.

Уляна Супрун про панические атаки: (фото: facebook.com/ulanasuprun)

Чтобы предотвратить панические атаки нужно:

Разобраться, что именно вызывает стресс, который ухудшает симптомы. Также важно больше двигаться среди дня.

Поищите тематические сообщества. Осознание, что вы не одни со своей проблемой, способно изменить отношение к ней.

Делайте ежедневно дыхательные упражнения.

Следите за питанием и полноценно спите. Правильное и регулярное питание помогает поддерживать уровень глюкозы в крови. А достаточное количество часов сна уменьшать уровень стресса.

Откажитесь от кофе, алкоголя и табака, которые способны даже ухудшать состояние.

Обратитесь к неврологу или психотерапевту, если не можете справиться сами.

Напомним, что Супрун рассказала, какой продукт в рационе украинцев самый опасный.

Ранее сообщалось о том, что Супрун назвала основную причину проблем с печенью. Оказывается, данный орган не впитывает в себя тяжелые металлы или антибиотики, к тому же, это может быть довольно опасно.

Также Супрун поделилась шокирующими фактами про сахарный диабет. Эксперт утверждает, что уровень глюкозы в крови должен быть относительно постоянным, а ее избыток опасен для сосудов, нейронов, кожи, форменных элементов крови, сетчатки глаза и даже усугубляет течение бактериальных инфекций.