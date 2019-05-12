Розгубленість і страх: Супрун розповіла, як побороти напад важкої тривоги

Уляна Супрун розповіла, як боротися з панічними атаками, а також, що робити у разі повної розгубленості і страху. Про це експерт розповіла на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

"Багато людей хоч раз у житті переживали такий стан: не знаю, що робити, дуже страшно, повна розгубленість, ноги не слухають, і здається, що зараз станеться серцевий напад або ви втратите свідомість. Трапляється таке несподівано, без певних на те причин, досягає кульмінації за 10 хвилин та завершується приблизно через півгодини", - пише Супрун.

За її словами, панічні атаки мають також фізичні симптоми: тремтіння, дезорієнтацію в просторі, нудоту, прискорене і нерегулярне серцебиття, сухість у роті, задишку, пітливість і запаморочення.

Пов'язано це з тим, що під час панічної атаки наше тіло починає вважати, що нам загрожує небезпека. З даною проблемою найчастіше стикаються люди, що пережили колись травматичний досвід. Також високі ризики переживати такий стан мають люди, чия робота передбачає стресові ситуації, люди, які в дитинстві зазнали насильства або пережили корінні зміни в житті.

Уляна Супрун про панічні атаки: (фото: facebook.com/ulanasuprun)

Щоб запобігти панічної атаки потрібно:

Розібратися, що саме викликає стрес, який погіршує симптоми. Також важливо більше рухатися серед дня.

Пошукайте тематичні співтовариства. Усвідомлення, що ви не одні зі своєю проблемою, здатне змінити ставлення до неї.

Робіть щодня дихальні вправи.

Слідкуйте за харчуванням та повноцінно спіть. Правильне і регулярне харчування допомагає підтримувати рівень глюкози в крові. А достатня кількість годин сну зменшує рівень стресу.

Відмовтеся від кави, алкоголю та тютюну, які здатні навіть погіршувати стан.

Зверніться до невролога або психотерапевта, якщо не можете впоратися самі.

Нагадаємо, що Супрун розповіла, який продукт в раціоні українців найнебезпечніший.

Раніше повідомлялося про те, що Супрун назвала основну причину проблем з печінкою. Виявляється, цей орган не вбирає в себе важкі метали або антибіотики, до того ж, це може бути досить небезпечно.

Супрун поділилася шокуючими фактами про цукровий діабет. Експерт стверджує, що рівень глюкози в крові повинен бути відносно постійним, а її надлишок небезпечний для судин, нейронів, шкіри, формених елементів крові, сітківки ока і навіть ускладнює перебіг бактеріальних інфекцій.