Как растаможить "евробляху", чтобы не получить штраф: пошаговая инструкция

В Украине владельцев "евроблях" начали штрафовать на сумму 8500 гривен, объясняя при этом водителям авто на иностранной регистрации, что полиции открыли таможенную базу. На ситуацию пожаловались активисты в Харькове, которые ранее договорились с правоохранителями о не применении санкций до окончания локдауна.

При этом Кабмин еще 28 октября разрешил полиции штрафовать владельцев "евроблях", которые нарушили сроки растаможивания своих авто. Чтобы избежать огромных штрафов, таможенное оформление машины на еврономерах нужно начать в течение суток после ввоза в Украину. Как это сделать, рассказали на сайте Государственной таможенной службы.

Для таможенного оформления автомобиля нужны такие документы:

счет-фактура или другой документ, подтверждающий стоимость автомобиля;

документ, подтверждающий право собственности на машину (договор купли-продажи, дарения);

регистрационный документ на авто (техпаспорт);

документ, подтверждающий факт снятия машины с учета в стране регистрации;

документ, подтверждающий экологический стандарт транспортного средства (таможенное оформление новых автомобилей возможно при условии соответствия экологическим нормам не ниже уровня "ЕВРО-5" и для тех, что были в использовании не ниже "Евро-2").

Автовладельцу нужно подать все необходимые документы, заполнить дополнительную декларацию предварительной таможенной декларации и показать авто таможенному органу. После чего можно получить свидетельство о регистрации и идти ставить автомобиль на учет в МВД.

Как растаможить тем, кто уже находится в Украине на авто в режиме транзита и временного ввоза

Для таких автовладельцев ввели упрощенную схему растаможки. Автоэксперты на сайте Westautohub объяснили, как она работает.

Принятие законов №8487 и №8488 обязало автовладельцев растаможить и те транспортные средства, которые уже находятся на территории Украины. Чтобы упростить эту схему и не обязывать автовладельцев осуществлять выезд и въезд через границу, Кабинет министров Украины выдал постановление, которое упрощает растаможку для тех, кто уже находится в стране.

Сейчас владельцам авто на еврономерах нужно:

собрать пакет документов,

написать заявление о смене таможенного режима "транзит/временный ввоз" на таможенный режим "импорт",

доставить авто в ближайшую зону таможенного контроля,

осуществить растаможку авто.

Какие документы нужны для растаможки по новым законам

Самым болезненным вопросом для автовладельцев может быть сбор и подготовка документов для растаможки. Далеко не у всех на руках есть полный пакет документов, которые подтверждают право собственности на автомобиль.

Данную ситуация усложняет то, что растаможить возможно только тот автомобиль, который уже снят с учета в стране, где вы его приобрели. Но не все так сложно.

Так, во многих странах Европы для снятия авто с регистрации не нужно пересекать границу автомобилем. То есть вы берете имеющиеся на этот момент документы, едете к владельцу в страну, где покупали авто и снимаете его с регистрации. После этого начинаете растаможку авто в Украине.

Для растаможки авто необходимо предоставить:

документы, которые подтверждают снятие авто с учета за границей (отметка в техпаспорте или другое),

документы, которые подтверждают право собственности (купчая, инвойс, счет-фактура или другое),

паспорт,

идентификационный код,

техпаспорт авто,

номер заявления на руководителя местного управления ГФС про изменение таможенного режима "транзит/временный ввоз" на таможенный режим "импорт".

Какие штрафы грозят "евробляхерам" и за что

У таможенного режима "транзит" есть свой срок. За его просрочку автовладелец должен будет уплатить штраф в размере 8500 гривен. Но отметим: если вы уже уплатили эту сумму и планируете растаможку - повторной уплаты штрафа на таможне не будет.

С другой стороны: если вам уже выписали штраф за просрочку таможенного режима "транзит", то вам нужно просто уплатить этот штраф.

Превышение срока временного ввоза или транзита более чем на 30 суток, а так же потеря этих автомобилей, предусматривает штраф 170 тысяч гривен или их конфискацию (ч. 6 ст. 481 и ч. 6 ст. 470 Таможенного кодекса). Протоколы о нарушении таможенных правил выписывают таможенники, решение принимают суды.

Кроме него еще 34 тысяч гривен нужно будет заплатить, если авто использовалось в коммерческих целях.

Ранее сообщалось, что у владельцев "евроблях" появились новые серьезные проблемы, которые не связаны с растаможкой.