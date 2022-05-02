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"Расширяют кругозор": в российских магазинах появились игрушки с нацистской символикой (фото)

В магазинах РФ продают странные игрушки (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

В России детей с самого детства приобщают к политике захватничества и нацизма. Так, в магазинах уже появились игрушки с символикой "Z".

Об этом вовсю сообщают в пабликах соцсетей.

"В магазинах российского Екатеринбурга появились такие игрушечные машинки", - написал автор поста.

В магазинах России начали продавать игрушки с нацистской символикой (фото: t.me/c/1777491812/6813)

Все детали

В российских СМИ сообщают, что в продаже екатеринбургского магазина "Сима-Ленд" появились машинки с Z-символикой для детей. Стоимость патриотичных игрушек на сайте начинается от 630 рублей.

"В процессе игры ребенок расширит кругозор, познакомится с автомобилями, разовьет координацию движений и пространственное мышление", – говорится в карточке товара в интернет-магазине компании.

На выбор предлагается несколько игрушечных машинок: самосвал, автомобиль бортовой, военные с беспилотником и с ракетой, бензовоз, военный с тентом и с реактивной системой.

Как мы писали ранее, в России собирают "патриотическую" массовку на 9 мая.

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