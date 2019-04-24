Рассекретили зарплаты персонала королевы Елизаветы: суммы вас удивят

Зарплаты сотрудников Дворца, как оказалось, не самые высокие у Великобритании
Елизавета II, которая недавно отпраздновала свой 93-й день рождения, платит своим сотрудникам весьма скромную по меркам Британии зарплату. Как оказалось, для многих из придворного персонала статусная и почетная работа намного важнее, чем денежное вознаграждение.
Персонал для королевы подбирают очень тщательно, а вот зарплаты у сотрудником Букингемского дворца – никак не заоблачные.
Как известно, сейчас у королевы Елизаветы II и ее семьи работает около ста разных сотрудников. Они отвечают за самые разные сферы жизни королевской монархов – от специально обученных секретарей и специалистов по социальным сетям до королевских курьеров, которые доставляют, в частности, самые свежие продукты для королевы и ее семьи.
Стало известно, что многие из придворного персонала получают за месяц даже меньше, чем ранее установленная мэром Лондона минимальная заработная плата.
Сколько же получают люди из персонала Елизаветы II?
Сотрудник, который ухаживает за собаками во дворце, получает 17 300 евро в год или 1441 евро в месяц.
Посудомойка на кухне дворца - 19600 евро в год или 1633 евро в месяц.
Помощник садовника получает 20 700 евро в год или же 1725 евро в месяц.
Придворный конюх зарабатывает 23 000 евро в год или 1917 евро в месяц.
Лакеи получают за свою работу 24 000 евро в год или 2000 евро в месяц.
Менеджер по коммуникациям зарабатывает 32 000 евро в год или 2600 евро в месяц
Специалист по социальным медиа, работающий в королевском дворце, получает 57 000 евро в год или 4750 евро в месяц.
Глава домашнего хозяйства - 140 800 евро в год или 11 700 евро в месяц.
Кстати, личный помощник королевы Елизаветы II, который круглые сутки находится с ней на связи и является доверенным лицом монарха, неустанно работая, получает зарплату в размере 168 500 евро в год или 14 000 евро в месяц.
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