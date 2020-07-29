Рассекречены планы Пентагона по НЛО: люди не могли сделать это сами

Специальная группа по изучению неопознанных летающих объектов хочет обнародовать ряд результатов десятилетнего изучения возможных НЛО и таинственных столкновений между военными летчиками США и неопознанными летательными аппаратами.

Сенатор Марко Рубио очень взволнован сообщениями о неопознанных самолетах над американскими военными базами. Он думает, что Китай, Россия или какой-либо другой противник совершили "некоторый технологический скачок", который позволяет им проводить такую деятельность. Дело в том, что некоторые летательные аппараты над базами США обладали функциями, которых нет у американских аппаратов.

По словам сенатора, наверняка этому есть какое-то объяснение, но пока это кажется очень странным.

Кстати, астрофизик Эрик Дэвис, который работал субподрядчиком, а затем консультантом по программе НЛО в Пентагоне с 2007 года, рассказал изданию The New York Times, что в некоторых случаях проверка обнаруженных Пентагоном объектов не позволяла определить их источник.

"Мы не могли сделать это сами", - сказал Дэвис.

Как мы ранее писали, Пентагон официально опубликовал видеозаписи, на которых запечатлен неопознанный летающий объект - НЛО. Эти кадры были сняты экипажами американских боевых самолетов в разные периоды времени - в 2004 и 2015 годах.