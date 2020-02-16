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Розповсюджувачів коронавіруса почнуть суворо карати: усі подробиці

STYLERЖиття    16.02.2020 - 13:57
Розповсюджувачів коронавіруса почнуть суворо карати: усі подробиці
Коронавірус з Китаю - розповсюджувачів вірусу почнуть карати

Розповсюджувачам вірусу з Китаю може загрожувати тюремний термін

Коронавірус починає проникати в різні куточки планети, а тому людей, які в страху і не знають, що робити, стає все більше. З цієї причини в Китаї вирішили ввести суворі покарання за сприяння поширенню вірусу Covid-19, інформує Deutsche Welle.

Раніше найбільш постраждалі провінції вирішили самі боротися з несвідомими жителями і почали формувати "чорні списки", куди планувалося вносити тих, хто приховав факт свого зараження або приховував, що контактував з хворими, або ж таємно відвідував закриті на карантин міста.

На даний момент надзвичайні заходи введені на рівні країни. Вирішено, що за грубе порушення карантину, приховування симптомів зараження буде встановлена кримінальна відповідальність.

В особливих випадках за умисне поширення вірусу може загрожувати десятирічний тюремний строк і довічне ув'язнення, а через екстремальні інциденти передбачена смертна кара.

Нагадаємо, що епідемія грипу несе серйозну загрозу для життя людей, тому в Дніпрі вирішили провести масову дезінфекцію в громадському транспорті. Понад 1 000 міських автобусів щодня проходять посилену санітарну обробку.

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