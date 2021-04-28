Как распознать укус опасного клеща и что делать

На то, что вас укусило инфицированное насекомое, могут указывать такие признаки, как лихорадочное состояние и сыпь кольцевидного характера. Если после поездки на природу у вас проявились подобные симптомы, следует незамедлительно обратиться к врачу, даже если самого клеща в не обнаружили - он мог отпасть сам.

Врачи говорят, что клещи являются переносчиками таких инфекций, как боррелиоз, энцефалит, эрлихиоз или анаплазмоз.

Врачи говорят, что вероятность попадания инфекции в кровь будет минимальна, если как можно раньше вытащить клеща. Снятого самостоятельно или в травмпункте паразита следует оперативно сдать в лабораторию, где его проверят на наличие возбудителя инфекций.

Как проявляется самая распространенная болезнь от укуса клеща

Первым проявлением болезни Лайма является покраснение на месте присасывания клеща, головная боль, ломота во всем теле и вялость. Если не начать лечение, болезнь может привести к поражению кожи, суставов, мышц, нервной и сердечно-сосудистой системы, а также к инвалидности. Причем риск заболеть зависит от длительности нахождения клеща на вашей коже - чем быстрее обнаружите и снимете, тем он ниже.

Врачи говорят, что вероятность заболеть на самом деле не так высока

"Большинство клещей не являются заразными. В самых худших эндемичных регионах частота зараженных клещей составляет не более 25%. В большинстве случаев этот показатель достаточно незначительный. Поэтому бояться присосавшегося клеща не стоит, вероятность получить заболевания через него невысока. Но беспечность и пренебрежение - не лучшие действия в этом контексте", - говорит инфекционист из Киева Евгений Дубровский.

При укусе клеща надо спустя 21 день обязательно сдать кровь на антитела к боррелиозу. Раньше - нет смысла, так как результат будет непоказательным.

"Если анализ отрицательный - все хорошо. Можно забыть о клеще. Если положительный - не повезло, но тоже ничего страшного, надо просто вовремя пролечиться", - добавил доктор.