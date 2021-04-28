Как распознать укус опасного клеща и что делать

Укус клеща может спровоцировать тяжелую болезнь - боррелиоз (болезнь Лайма). Если не провести лечение на ранней стадии, она может спровоцировать системное поражение органов и привести к инвалидности. Как понять, что нужно незамедлительно обращаться к врачу после укуса насекомого - читайте ниже в материале.
Об это пишет RG.
На то, что вас укусило инфицированное насекомое, могут указывать такие признаки, как лихорадочное состояние и сыпь кольцевидного характера. Если после поездки на природу у вас проявились подобные симптомы, следует незамедлительно обратиться к врачу, даже если самого клеща в не обнаружили - он мог отпасть сам.
Врачи говорят, что клещи являются переносчиками таких инфекций, как боррелиоз, энцефалит, эрлихиоз или анаплазмоз.
Врачи говорят, что вероятность попадания инфекции в кровь будет минимальна, если как можно раньше вытащить клеща. Снятого самостоятельно или в травмпункте паразита следует оперативно сдать в лабораторию, где его проверят на наличие возбудителя инфекций.
Первым проявлением болезни Лайма является покраснение на месте присасывания клеща, головная боль, ломота во всем теле и вялость. Если не начать лечение, болезнь может привести к поражению кожи, суставов, мышц, нервной и сердечно-сосудистой системы, а также к инвалидности. Причем риск заболеть зависит от длительности нахождения клеща на вашей коже - чем быстрее обнаружите и снимете, тем он ниже.
"Большинство клещей не являются заразными. В самых худших эндемичных регионах частота зараженных клещей составляет не более 25%. В большинстве случаев этот показатель достаточно незначительный. Поэтому бояться присосавшегося клеща не стоит, вероятность получить заболевания через него невысока. Но беспечность и пренебрежение - не лучшие действия в этом контексте", - говорит инфекционист из Киева Евгений Дубровский.
При укусе клеща надо спустя 21 день обязательно сдать кровь на антитела к боррелиозу. Раньше - нет смысла, так как результат будет непоказательным.
"Если анализ отрицательный - все хорошо. Можно забыть о клеще. Если положительный - не повезло, но тоже ничего страшного, надо просто вовремя пролечиться", - добавил доктор.
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