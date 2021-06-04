Как распознать ранние стадии диабета: названы нехарактерные признаки

Какие симптомы говорят о диабете

Поджелудочная железа на ранних стадиях диабета перестает вырабатывать достаточно инсулина для регулирования уровня сахара в крови. Сахар начинает повышаться, и его высокий уровень начинает наносить вред организму.

Одним из признаков такого нарушения может стать диарея – это состояние, когда стул становится более жидким или более частым, чем обычно.

Как объяснила доктор Анджела Рай из Лондона, механизм развития диабета может привести к состоянию, которое называется вегетативной невропатией.

"Вегетативная невропатия поражает различные органы и может влиять на контроль артериального давления, пищеварительную систему, контроль мочевого пузыря и сексуальную функцию", - пояснила специалист.

Еще одно проявление такого состояния – запор. Это случается из-за того, что высокий уровень сахара приводит к обезвоживанию.

"Изменения в диете, такие как ограничения продуктов их пшеницы, могут привести к запору, а лекарства от диабета также могут повлиять на пищеварительную систему, вызывая диарею или запор", - отметила врач.

Медики также назвали другие признаки раннего развития диабета:

Частое мочеиспускание, особенно ночью

Постоянное чувство жажды

Чувство сильной усталости

Резкое снижение веса

Зуд вокруг полового члена или влагалища, частая молочница

Раны и порезы заживают намного дольше

Затуманенное зрение

Что делать при таких признаках

При появлении таких признаков, нужно обратиться к врачу и пройти обследование на диабет 2 типа. Чем раньше он будет диагностирован, тем быстрее можно будет взять под контроль уровень сахара и избавиться от всех неприятных симптомов.