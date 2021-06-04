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Как распознать ранние стадии диабета: названы нехарактерные признаки

Автор: Анна Шиканова

Диабет 2 типа опасен тем, что его ранние стадии обычно проходят незаметно и без явных симптомов. Человек обычно узнает о заболевании только тогда, когда в организме начались необратимые процессы.

Медики назвали нехарактерные признаки ранних стадий диабета 2 типа, сообщает издание Express.

Какие симптомы говорят о диабете

Поджелудочная железа на ранних стадиях диабета перестает вырабатывать достаточно инсулина для регулирования уровня сахара в крови. Сахар начинает повышаться, и его высокий уровень начинает наносить вред организму.

Одним из признаков такого нарушения может стать диарея – это состояние, когда стул становится более жидким или более частым, чем обычно.

Как объяснила доктор Анджела Рай из Лондона, механизм развития диабета может привести к состоянию, которое называется вегетативной невропатией.

"Вегетативная невропатия поражает различные органы и может влиять на контроль артериального давления, пищеварительную систему, контроль мочевого пузыря и сексуальную функцию", - пояснила специалист.

Еще одно проявление такого состояния – запор. Это случается из-за того, что высокий уровень сахара приводит к обезвоживанию.

"Изменения в диете, такие как ограничения продуктов их пшеницы, могут привести к запору, а лекарства от диабета также могут повлиять на пищеварительную систему, вызывая диарею или запор", - отметила врач.

Медики также назвали другие признаки раннего развития диабета:

  • Частое мочеиспускание, особенно ночью
  • Постоянное чувство жажды
  • Чувство сильной усталости
  • Резкое снижение веса
  • Зуд вокруг полового члена или влагалища, частая молочница
  • Раны и порезы заживают намного дольше
  • Затуманенное зрение

Что делать при таких признаках

При появлении таких признаков, нужно обратиться к врачу и пройти обследование на диабет 2 типа. Чем раньше он будет диагностирован, тем быстрее можно будет взять под контроль уровень сахара и избавиться от всех неприятных симптомов.

Напомним, ранее мы писали о том, что такое синдром разбитого сердца и почему он опасен для здоровья.

А также рассказывали о том, что врач назвала неожиданные причины проблем с зубами.

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