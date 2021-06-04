Як розпізнати ранні стадії діабету: названі нехарактерні ознаки

Які симптоми говорять про діабет

Підшлункова залоза на ранніх стадіях діабету перестає виробляти достатньо інсуліну для регулювання рівня цукру в крові. Цукор починає підвищуватися, і його високий рівень починає завдавати шкоди організму.

Однією з ознак такого порушення може стати діарея - це стан, коли стілець стає більш рідким або частішим, ніж зазвичай.

Як пояснила доктор Анджела Рай з Лондона, механізм розвитку діабету може призвести до стану, який називається вегетативною невропатією.

"Вегетативна невропатія вражає різні органи й може впливати на контроль артеріального тиску, травну систему, контроль сечового міхура і сексуальну функцію", - пояснила фахівець.

Ще один прояв такого стану - запор. Це трапляється через те, що високий рівень цукру призводить до зневоднення.

"Зміни в дієті, такі як обмеження продуктів їх пшениці, можуть призвести до запору, а ліки проти діабету також можуть вплинути на травну систему, викликаючи діарею або запор", - зазначила лікар.

Медики також назвали інші ознаки раннього розвитку діабету:

Часте сечовипускання, особливо вночі

Постійне відчуття спраги

Почуття сильної втоми

Різке зниження ваги

Сверблячка навколо статевого члена або піхви, часта молочниця

Рани та порізи заживають набагато довше

Затуманений зір

Що робити при таких ознаках

При появі таких ознак, потрібно звернутися до лікаря і пройти обстеження на діабет 2 типу. Чим раніше він буде діагностований, тим швидше можна буде взяти під контроль рівень цукру і позбутися від усіх неприємних симптомів.