RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Як розпізнати ранні стадії діабету: названі нехарактерні ознаки

Автор: Анна Шиканова

Діабет 2 типу небезпечний тим, що його ранні стадії зазвичай проходять непомітно і без явних симптомів. Людина зазвичай дізнається про захворювання тільки тоді, коли в організмі почалися незворотні процеси.

Медики назвали нехарактерні ознаки ранніх стадій діабету 2 типу, повідомляє видання Express.

Які симптоми говорять про діабет

Підшлункова залоза на ранніх стадіях діабету перестає виробляти достатньо інсуліну для регулювання рівня цукру в крові. Цукор починає підвищуватися, і його високий рівень починає завдавати шкоди організму.

Однією з ознак такого порушення може стати діарея - це стан, коли стілець стає більш рідким або частішим, ніж зазвичай.

Як пояснила доктор Анджела Рай з Лондона, механізм розвитку діабету може призвести до стану, який називається вегетативною невропатією.

"Вегетативна невропатія вражає різні органи й може впливати на контроль артеріального тиску, травну систему, контроль сечового міхура і сексуальну функцію", - пояснила фахівець.

Ще один прояв такого стану - запор. Це трапляється через те, що високий рівень цукру призводить до зневоднення.

"Зміни в дієті, такі як обмеження продуктів їх пшениці, можуть призвести до запору, а ліки проти діабету також можуть вплинути на травну систему, викликаючи діарею або запор", - зазначила лікар.

Медики також назвали інші ознаки раннього розвитку діабету:

  • Часте сечовипускання, особливо вночі
  • Постійне відчуття спраги
  • Почуття сильної втоми
  • Різке зниження ваги
  • Сверблячка навколо статевого члена або піхви, часта молочниця
  • Рани та порізи заживають набагато довше
  • Затуманений зір

Що робити при таких ознаках

При появі таких ознак, потрібно звернутися до лікаря і пройти обстеження на діабет 2 типу. Чим раніше він буде діагностований, тим швидше можна буде взяти під контроль рівень цукру і позбутися від усіх неприємних симптомів.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що таке синдром розбитого серця і чому він небезпечний для здоров'я.

А також розповідали про те, що лікар назвала несподівані причини проблем із зубами.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України диабетсимптомы