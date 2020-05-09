Как распознать COVID-19 у ребенка: ценные советы

Коронавирус 2020 можно распознать довольно быстро даже у ребенка, если знать признаки, которыми сопровождается COVID-19. Течение заболевания у детей симптомами похоже на респираторную инфекцию.

Детский инфекционист, доцент кафедры детских инфекционных болезней Национального медицинского университета имени А. А. Богомольца, кандидат медицинских наук Людмила Палатная прояснила важный момент касательно заболевания, передают "ФАКТЫ".

По ее словам, повышается температура, при развитии пневмонии также появляются одышка и признаки дыхательной недостаточности. Также важным симптомом является сухой кашель (возможно небольшое выделение мокроты).

"Он, как мы говорим, непродуктивный и порой напоминает кашлевые приступы при коклюше. Также характерный симптом - утомляемость. Ребенок, который до недавнего времени бегал и прыгал без устали, вдруг начинает капризничать, хочет посидеть или полежать", - прокомментировала Людмила Палатная.

Инфекционист уточнила, что усталость может сопровождаться слабостью и сонливостью. Эти симптомы могут свидетельствовать о заражении ребенка коронавирусом. Но существуют и другие признаки, которые не столь распространены.

Напомним, что в ВОЗ сделали новое заявление о происхождении коронавируса.

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