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В ВОЗ сделали новое заявление о происхождении коронавируса

STYLERКоронавирус    08.05.2020 - 22:54
В ВОЗ сделали новое заявление о происхождении коронавируса
Коронавирус 2020 (коллаж: РБК-Украина)

Появилось новое заявление о происхождении коронавируса, он мог быть и не из Уханя

Коронавирус мог распространиться по миру не из китайского города Ухань, рынок которого с самого начала считался рассадником COVID-19. Такое заявление сделали в ВОЗ, сообщает Reuters.

Специалисты предположили, что рынок морепродуктов в Ухане мог лишь сыграть роль в ускорении распространения недуга. Но утверждать остаточно, что это место стало стартом для COVID-19 во Всемирной организации здравоохранения не берутся.

"Рынок сыграл свою роль - это понятно. Но какую именно роль - мы не знаем. Был ли он источником, или просто усугубил ситуацию, или это было совпадением, чтво определенные случаи инфицирования регистрировали в его пределах", - ответил Питер Бен Эмбарек, врач из ВОЗ.

Пока что специалистам не удалось до конца выяснить, попал ли вирус от убитых животных, которые туда принесли, или "разносчиком" мог стать покупатель, либо же поставщик.

Тем не менее, в организации пояснили, что множество рынков, на которых идет торговля дикими животными, должны регулироваться тщательнее, и придерживаться санитарных условий.

Ранее мы писали, что при заражении коронавирусом у многих пациентов возникает сыпь. Украинские врачи на фото показали, какие виды дерматологических симптомов могут возникать при COVID-19.

Также сообщалось, что коронавирус стал еще опаснее из-за мутаций. Ученые заявили, что существуют более агрессивные и менее агрессивные штаммы COVID-19.

Теги Новости Украины Коронавирус
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