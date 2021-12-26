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Располневшая Ани Лорак снова отфотошопила себя, чтобы выглядеть стройнее

Автор: Styler

Ани Лорак снова уличили в изменении форм на фотографиях. Чтобы выглядеть стройней популярная украинская певица с помощью специальных приложений убирает лишний вес.

Так новые снимки она опубликовала в Instagram, которые были сделаны в Москве после окончания балета на льду "Лебединое озеро".

Певица показала три фото. На одном она стоит с олимпийской чемпионкой Татьяной Навкой и певцом Александром Панайотовым. На втором - она с дочерью и на третьем снимке позирует сама.

Ани Лорак на "Лебедином озере" (фото: instagram.com/anilorak)

На этих фотографиях Ани Лорак выглядит стройной, но если посмотреть на фото с этого вечера, которое опубликовал Панайотов у себя в сториз, то видно, что над снимками певица поработала с помощью фотошопа.

Ани Лорак на "Лебедином озере" (фото: instagram.com/panaiotov)

Она убрала лишний вес на фото на щеках, туловище и ногах. Кроме того, она подчеркнула свой подбородок.

"Мне очень приятно быть частью прекрасной сказки, в которой я стала голосом главной героини Татьяны Навки, а принца озвучил талантливый Александр Панайотов", - отметила Лорак.

Напомним, ранее подобные трюки с фото Лорак уже проделывала. Она приукрасила себя на снимке с Филиппом Киркоровым.

Мы также писали о том, что бывший муж Ани Лорак Мурат Налчаджиоглу возмутил сеть видео с их матерящейся 10-летней дочерью, которая каталась с ним на аттракционе.

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