Располневшая Ани Лорак снова отфотошопила себя, чтобы выглядеть стройнее

Певица показала три фото. На одном она стоит с олимпийской чемпионкой Татьяной Навкой и певцом Александром Панайотовым. На втором - она с дочерью и на третьем снимке позирует сама.

Ани Лорак на "Лебедином озере" (фото: instagram.com/anilorak)

На этих фотографиях Ани Лорак выглядит стройной, но если посмотреть на фото с этого вечера, которое опубликовал Панайотов у себя в сториз, то видно, что над снимками певица поработала с помощью фотошопа.

Ани Лорак на "Лебедином озере" (фото: instagram.com/panaiotov)

Она убрала лишний вес на фото на щеках, туловище и ногах. Кроме того, она подчеркнула свой подбородок.

"Мне очень приятно быть частью прекрасной сказки, в которой я стала голосом главной героини Татьяны Навки, а принца озвучил талантливый Александр Панайотов", - отметила Лорак.