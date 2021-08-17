В Одессе отгремел концерт опальной Ани Лорак: полный зал и очередь на входе

Ани Лорак выступила в Одессе в клубе "Итака". Она не давала концертов в Украине последние семь лет.

Несмотря на критику активистов перед концертом, само выступление прошло спокойно. Никаких провокаций не было. Лорак собрала полный зал, несмотря на дороговизну билетов. На мероприятие стояла очередь фанатов.

Лорак вышла на сцену и обратилась с речью к преданным фанатам.

"Как долго мы ждали встречи с вами. Боже мой, что происходит! Какое счастье вас сегодня видеть и знать, что в зале собрались мои любимые и родные люди. Мои зрители, только мои. Я никому вас не отдам", – сказала певица.

Отметим, что на концерте прозвучали песни на украинском языке ("Розкажи мені", "Мрій про мене, мрій") в исполнении певицы.

Отметим, что последние семь лет Лорак с дочкой живет в России и активно там гастролирует.