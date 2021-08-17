ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения

В Одессе отгремел концерт опальной Ани Лорак: полный зал и очередь на входе

Новина українською →
Одесса, Вторник 17 августа 2021 09:01
В Одессе отгремел концерт опальной Ани Лорак: полный зал и очередь на входе Фото: Ани Лорак дала концерт в Одессе (facebook.com.AniLorak)
Автор: Людмила Жукова

Ани Лорак выступила в Одессе в клубе "Итака". Она не давала концертов в Украине последние семь лет.

В нашем материале читайте, как прошло выступление опальной певицы.

Несмотря на критику активистов перед концертом, само выступление прошло спокойно. Никаких провокаций не было. Лорак собрала полный зал, несмотря на дороговизну билетов. На мероприятие стояла очередь фанатов.

Лорак вышла на сцену и обратилась с речью к преданным фанатам.

"Как долго мы ждали встречи с вами. Боже мой, что происходит! Какое счастье вас сегодня видеть и знать, что в зале собрались мои любимые и родные люди. Мои зрители, только мои. Я никому вас не отдам", – сказала певица.

Отметим, что на концерте прозвучали песни на украинском языке ("Розкажи мені", "Мрій про мене, мрій") в исполнении певицы.

Отметим, что последние семь лет Лорак с дочкой живет в России и активно там гастролирует.

Как мы ранее писали, организатор шоу Ани Лорак в Одессе призвал "гнать украинцев поганой метлой".

Читайте РБК-Украина в Google News
Ани Лорак
LITE
Праздник 17 августа: что нельзя делать в этот день, приметы, у кого именины
Праздник 17 августа: что нельзя делать в этот день, приметы, у кого именины