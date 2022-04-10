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Распаковка "сверхсовременного" беспилотника РФ: внутри - бутылка и фотоаппарат

Скрин: Распаковка "сверхсовременного" беспилотника РФ
Автор: Светлана Мащенко

В сети показали, как российские военные распаковывают "современный" российский беспилотник "Орлан-10", которым враг отслеживает украинские позиции.

Смотрите на видео в материале Styler ниже, из чего состоит это чудо техники.

Военный рассказывает, что отправили фото некоторых деталей беспилотника западным партнерам. На что они ответили, что это не может выглядеть, как что-то современное и решили, что украинцы их обманывают.

В блоке съемки - фотоаппарат Canon, прилепленный на липкую ленту. Аппарат можно извлечь и пользоваться по назначению.

Топливо в БПЛА подается через часть пластиковой бутылки, закрученной пробкой.

"Без бутылки Россия - не Россия", - подытожил автор видео.

Ранее мы писали, что пока российский оккупант убивал украинцев, его жена удовлетворяла другого.

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