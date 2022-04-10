Распаковка "сверхсовременного" беспилотника РФ: внутри - бутылка и фотоаппарат
В сети показали, как российские военные распаковывают "современный" российский беспилотник "Орлан-10", которым враг отслеживает украинские позиции.
Смотрите на видео в материале Styler ниже, из чего состоит это чудо техники.
Военный рассказывает, что отправили фото некоторых деталей беспилотника западным партнерам. На что они ответили, что это не может выглядеть, как что-то современное и решили, что украинцы их обманывают.
В блоке съемки - фотоаппарат Canon, прилепленный на липкую ленту. Аппарат можно извлечь и пользоваться по назначению.
Топливо в БПЛА подается через часть пластиковой бутылки, закрученной пробкой.
"Без бутылки Россия - не Россия", - подытожил автор видео.
Ранее мы писали, что пока российский оккупант убивал украинцев, его жена удовлетворяла другого.
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