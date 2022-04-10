ru ua
Вс, 10 апреля News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Распаковка "сверхсовременного" беспилотника РФ: внутри - бутылка и фотоаппарат

Новина українською →
Воскресенье 10 апреля 2022 20:45
Распаковка "сверхсовременного" беспилотника РФ: внутри - бутылка и фотоаппарат Скрин: Распаковка "сверхсовременного" беспилотника РФ
Автор: Светлана Мащенко

В сети показали, как российские военные распаковывают "современный" российский беспилотник "Орлан-10", которым враг отслеживает украинские позиции.

Смотрите на видео в материале Styler ниже, из чего состоит это чудо техники.

Военный рассказывает, что отправили фото некоторых деталей беспилотника западным партнерам. На что они ответили, что это не может выглядеть, как что-то современное и решили, что украинцы их обманывают.

В блоке съемки - фотоаппарат Canon, прилепленный на липкую ленту. Аппарат можно извлечь и пользоваться по назначению.

Топливо в БПЛА подается через часть пластиковой бутылки, закрученной пробкой.

Распаковка &quot;сверхсовременного&quot; беспилотника РФ: внутри - бутылка и фотоаппаратРаспаковка &quot;сверхсовременного&quot; беспилотника РФ: внутри - бутылка и фотоаппарат

"Без бутылки Россия - не Россия", - подытожил автор видео.

Ранее мы писали, что пока российский оккупант убивал украинцев, его жена удовлетворяла другого.

Подписывайтесь на дружеский Telegram-канал, который освещает все преступления РФ против Украины.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война России против Украины
LITE
Макс Барских стал частью ВСУ, взял автомат в руки и показал свою подготовку
Макс Барских стал частью ВСУ, взял автомат в руки и показал свою подготовку