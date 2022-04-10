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Розпаковка "надсучасного" безпілотника РФ: всередині - пляшка і фотоапарат

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Неділя 10 квітня 2022 20:45
Розпаковка "надсучасного" безпілотника РФ: всередині - пляшка і фотоапарат Скрін: Розпаковка "надсучасного" безпілотника РФ
Автор: Світлана Мащенко

В мережі показали, як російські військові розпаковують "надсучасний" російський безпілотник "Орлан-10", яким ворог відстежує українські позиції.

Дивіться на відео в матеріалі Styler нижче, з чого складається це диво техніки.

Військовий розповідає, що відправили фото деяких деталей безпілотника західним партнерам. На що вони відповіли, що це не може виглядати, як щось сучасне і вирішили, що українці їх дурять.

У блоці зйомки - фотоапарат Canon, приліплений на липку стрічку. Апарат можна витягти і користуватися за призначенням.

Паливо в БПЛА подається через частину пластикової пляшки, закручену пробкою.

Розпаковка &quot;надсучасного&quot; безпілотника РФ: всередині - пляшка і фотоапаратРозпаковка &quot;надсучасного&quot; безпілотника РФ: всередині - пляшка і фотоапарат

"Без пляшки Росія - не Росія", - підсумував автор відео.

Раніше ми писали, що поки російський окупант вбивав українців, його жінка вдовольняла іншого.

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