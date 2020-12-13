Раскрыты целебные свойства популярного зимнего напитка

Зимой особой популярностью пользуется глинтвейн, который не только имеет приятный аромат, но и помогает согреться в случае переохлаждения. Пожалуй, нет того, кто бы не знал о напитке, но не всем известны его полезные свойства. Глинтвейн является источником многих полезных витаминов и микроэлементов.

Как объясняет Express, главный ингредиент напитка в небольшом количестве чрезвычайно полезен для организма в сравнении с другими алкогольными напитками. Красное вино также способствует снижению развития сердечных заболеваний.

Согласно информации, 150 мл красного вина в день снижает развитие болезней сердца на 32%. Но чрезмерное потребление напитка наоборот увеличивает риск сердечных заболеваний.

Как показывают исследования, употребление небольшого количества красного вина также поддерживает уровень холестерина в крови. Так, бокал вина может удерживать в крови "хороший" холестерин, который противодействует тому холестерину, что может закупоривать артерии.

Кроме того, если мужчинам употреблять вино в умеренных количествах 3-4 раза в неделю, риск инсульта уменьшится. Также во время приготовления в глинтвейн добавляют корицу и мускатный орех, которые способствуют долголетию. Не следует забывать и о других полезных свойствах корицы для здоровья, в частности, специя улучшает настроение, снижает аппетит, способствует снижению уровня холестерина в крови.

Мускатный орех полезен для печени и почек, очищает органы от токсинов, помогает растворить камни в почках. Также он благоприятно влияет на работу поджелудочной железы и помогает добиться уменьшения уровня сахара в крови. А гвоздика, которую тоже добавляют в напиток, содержит витамины группы В, которые снимают раздражение.

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