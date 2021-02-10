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Раскрыты самые основные схемы мошенничества в интернете: что нужно знать

Автор: Анна Шиканова

Мошенники в Украине постоянно придумывают новые способы обмануть доверчивых граждан и выманить у них деньги. Чаще всего схемы обмана прокручивают с помощью интернета.

За 2020 год мошенники с помощью интернета украли у украинцев 252 миллиона гривен. Об этом рассказали в комментарии для РБК-Украина специалисты крупного онлайн-портала.

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Более 11 миллионов украинцев ежегодно совершают покупки через интернет и каждый четвертый делает более 20 заказов в течение 12 месяцев. Из-за этого активность онлайн-мошенников существенно увеличилась и самым популярным способом обмана стал обман продавцов с помощью фейковых сайтов.

По данным специалистов, в 2020 году 35% опрошенных украинцев сталкивались со злоумышленниками во время покупок в интернете. Эксперты назвали главные методы преступников:

  • Размещение несуществующих товаров на платформах и в социальных сетях (жертва отправляет деньги за товар по предоплате)
  • Телефонное мошенничество (жертва передает личные платежные данные преступнику, который выдает себя за сотрудника банка или полиции)
  • Фишинг – сайты-подделки (жертва переходит по ссылке на ресурс мошенников и вводит там личные платежные данные).

"Около 78% населения Украины в возрасте 16 лет и старше (примерно 25 млн человек) пользуется интернетом. Из них примерно 500 тысяч ежедневно сталкиваются с киберпреступниками. Самой популярной схемой мошенников в 2020 стал фишинг — отправка ссылок на сайты-подделки. Практически во всех случаях преступники используют методы социальной инженерии: притворяются продавцами, покупателями и даже сотрудниками банка, а затем применяют манипуляции, чтобы жертва сама отдала свои платежные данные", - говорят специалисты.

Как действуют мошенники:

  • Псевдопокупатель находит продавца на онлайн-площадке
  • Пишет в сторонний мессенджер, пытается войти в доверие
  • Присылает сторонние ссылки и убеждает перейти по ним (могут вести на фишинговый сайт)
  • Делится фейковыми правилами работы сервиса, торопит и даже давит, чтобы жертва ввела самостоятельно свои платежные данные.
  • Получает от жертвы-продавца на фишинговом сайте CVV-код, баланс и срок действия карты, чтобы вывести украденные деньги на виртуальный счет.

Как обезопасить себя от мошенников:

  • Ознакомиться с правилами работы сервиса и услуг, где запланирована покупка/продажа товара
  • Быть внимательными к объявлениям, онлайн-незнакомцам и посторонним ссылкам
  • Обсуждать условия сделки только в чатах онлайн-площадок
  • Обращать внимание на адрес сайта
  • Не разглашать платежные и персональные данные
  • Сообщать о попытках мошенничества в киберполицию

Напомним, ранее мы писали о том, что в Telegram процветает абсолютно новый вид мошенничества.

А также рассказывали о том, что эксперты рассказали, как мошенники взламывают страницы в социальных сетях.

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Новости Украины мошенничествокиберпреступностьАфера
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