Раскрыты самые основные схемы мошенничества в интернете: что нужно знать

Мошенники в Украине постоянно придумывают новые способы обмануть доверчивых граждан и выманить у них деньги. Чаще всего схемы обмана прокручивают с помощью интернета.

За 2020 год мошенники с помощью интернета украли у украинцев 252 миллиона гривен. Об этом рассказали в комментарии для РБК-Украина специалисты крупного онлайн-портала.

Более 11 миллионов украинцев ежегодно совершают покупки через интернет и каждый четвертый делает более 20 заказов в течение 12 месяцев. Из-за этого активность онлайн-мошенников существенно увеличилась и самым популярным способом обмана стал обман продавцов с помощью фейковых сайтов.

По данным специалистов, в 2020 году 35% опрошенных украинцев сталкивались со злоумышленниками во время покупок в интернете. Эксперты назвали главные методы преступников:

Размещение несуществующих товаров на платформах и в социальных сетях (жертва отправляет деньги за товар по предоплате)

Телефонное мошенничество (жертва передает личные платежные данные преступнику, который выдает себя за сотрудника банка или полиции)

Фишинг – сайты-подделки (жертва переходит по ссылке на ресурс мошенников и вводит там личные платежные данные).

"Около 78% населения Украины в возрасте 16 лет и старше (примерно 25 млн человек) пользуется интернетом. Из них примерно 500 тысяч ежедневно сталкиваются с киберпреступниками. Самой популярной схемой мошенников в 2020 стал фишинг — отправка ссылок на сайты-подделки. Практически во всех случаях преступники используют методы социальной инженерии: притворяются продавцами, покупателями и даже сотрудниками банка, а затем применяют манипуляции, чтобы жертва сама отдала свои платежные данные", - говорят специалисты.

Как действуют мошенники:

Псевдопокупатель находит продавца на онлайн-площадке

Пишет в сторонний мессенджер, пытается войти в доверие

Присылает сторонние ссылки и убеждает перейти по ним (могут вести на фишинговый сайт)

Делится фейковыми правилами работы сервиса, торопит и даже давит, чтобы жертва ввела самостоятельно свои платежные данные.

Получает от жертвы-продавца на фишинговом сайте CVV-код, баланс и срок действия карты, чтобы вывести украденные деньги на виртуальный счет.

Как обезопасить себя от мошенников: