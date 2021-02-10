Раскрыты самые основные схемы мошенничества в интернете: что нужно знать

Мошенники в Украине постоянно придумывают новые способы обмануть доверчивых граждан и выманить у них деньги. Чаще всего схемы обмана прокручивают с помощью интернета.
За 2020 год мошенники с помощью интернета украли у украинцев 252 миллиона гривен. Об этом рассказали в комментарии для РБК-Украина специалисты крупного онлайн-портала.
Более 11 миллионов украинцев ежегодно совершают покупки через интернет и каждый четвертый делает более 20 заказов в течение 12 месяцев. Из-за этого активность онлайн-мошенников существенно увеличилась и самым популярным способом обмана стал обман продавцов с помощью фейковых сайтов.
По данным специалистов, в 2020 году 35% опрошенных украинцев сталкивались со злоумышленниками во время покупок в интернете. Эксперты назвали главные методы преступников:
"Около 78% населения Украины в возрасте 16 лет и старше (примерно 25 млн человек) пользуется интернетом. Из них примерно 500 тысяч ежедневно сталкиваются с киберпреступниками. Самой популярной схемой мошенников в 2020 стал фишинг — отправка ссылок на сайты-подделки. Практически во всех случаях преступники используют методы социальной инженерии: притворяются продавцами, покупателями и даже сотрудниками банка, а затем применяют манипуляции, чтобы жертва сама отдала свои платежные данные", - говорят специалисты.
Напомним, ранее мы писали о том, что в Telegram процветает абсолютно новый вид мошенничества.
А также рассказывали о том, что эксперты рассказали, как мошенники взламывают страницы в социальных сетях.