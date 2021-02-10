Розкрито основні схеми шахрайства в інтернеті: що потрібно знати

Шахраї в Україні постійно вигадують нові способи обдурити довірливих громадян і виманити у них гроші. Найчастіше схеми обману прокручують за допомогою інтернету.
За 2020 рік шахраї за допомогою інтернету вкрали в українців 252 мільйони гривень. Про це розповіли в коментарі для РБК-Україна фахівці великого онлайн-порталу.
Понад 11 мільйонів українців щорічно здійснюють покупки через інтернет і кожен четвертий робить понад 20 замовлень протягом 12 місяців. Через це активність онлайн-шахраїв істотно збільшилася і найпопулярнішим способом обману став обман продавців за допомогою фейкових сайтів.
За даними фахівців, у 2020 році 35% опитаних українців стикалися зі зловмисниками під час покупок в інтернеті. Експерти назвали головні методи злочинців:
"Близько 78% населення України у віці 16 років і старше (приблизно 25 млн осіб) користується інтернетом. З них приблизно 500 тисяч, щодня стикаються з кіберзлочинцями. Найпопулярнішою схемою шахраїв у 2020 став фішинг — надсилання посилань на сайти-підробки. Практично в усіх випадках злочинці використовують методи соціальної інженерії: прикидаються продавцями, покупцями та навіть співробітниками банку, а потім застосовують маніпуляції, щоб жертва сама віддала свої платіжні дані", - кажуть фахівці.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у Telegram процвітає абсолютно новий вид шахрайства.
А також розповідали про те, що експерти розповіли, як шахраї крадуть сторінки в соціальних мережах.