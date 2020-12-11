ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Промокоды
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Раскрыта связь между главной елкой Украины и Гарри Поттером

Киев, Пятница 11 декабря 2020 16:15
Раскрыта связь между главной елкой Украины и Гарри Поттером
Новогодняя елка 2020 в Киеве (фото: РБК-Укриана)
Автор: Светлана Мащенко

Новогодняя елка в Киеве в этом году получилась необычной. На главную зимнюю красавицу страны надели колпак, напомнивший многим волшебную шляпу из Гарри Поттера. Кое-кто счел это кощунством, так как елка стоит возле православного Софийского собора, а на ней аксессуар, связанный с магией и колдовством.

Но организаторы поспешили объясниться: Гарри Поттер здесь ни при чем, но элементы сказки присутствуют. Шляпа вместо рождественской звезды связана с концепцией новогоднего украшения столицы. Игорь Добруцкий - основатель проекта FolkUkraine, который несколько лет организует новогодние празднования в столице, говорит, что в этом году решили создать рождественский городок.

Собственно , арри Поттер здесь ни при чем, а то, что шляпа вызвала у многих ассоциации с Хогвартсом - только совпадение. И шляпа вовсе не распределительная.

Раскрыта связь между главной елкой Украины и Гарри Поттером

Новогодняя елка 2020/2021 на Софийской площади (фото: РБК-Украина)

Новогоднего концерта и ярмарка в этом году не будет, чтобы ограничить социальные контакты, говорят организаторы. Вместо этого киевлянам и гостям предложат прогуляться по "сказочному лесу".

Отметим, что главная елка страны - искусственная, ее украсили игрушками в форме лесных зверей, шишек, грибов, желудей, яркими лампочками в виде свечей.

Раскрыта связь между главной елкой Украины и Гарри ПоттеромРаскрыта связь между главной елкой Украины и Гарри Поттером

Новогодняя елка 2020/2021 на Софийской площади (фото: РБК-Украина)

Всего во время прогулки можно будет полюбоваться на три новогодние красотки: первая - "сказочный лес" на Софийской площади (та, что в шляпе), вторая - "полигональная игрушка" из хрусталя - возле Арки дружбы народов, третья - "петраковские росписи" на Контрактовой площади.

Церемония открытия планируется в 19:00 19 декабря, на День Святого Николая. Новогодние праздники в Киеве будут проходить с 19 декабря до 19 января.

Ранее мы писали про все новогодние елки в Киеве. Где их установят и как они будут выглядеть.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Жизнь елка

Lite
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь