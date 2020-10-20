Раскрыта новая схема аферистов в интернете: продают косметику

В связи с кризисом количество мошенников в сети существенно увеличилось. Сейчас в Украине проводят сомнительные опасные акции, чтобы нажиться на потребителях, а также могут просто не выслать приобретенный товар. Сейчас же стало известно о еще одной схеме обогащения на доверчивых украинцах.

Как сообщается в материале "ФАКТОВ", на рынке парфюмерии у каждого крупного бренда есть свои авторизированные продавцы – магазины и сайты, имеющие право официально реализовать продукцию известных марок. Это право они заслужили – прошли многочисленные проверки, подтвердили свою надежность, профессионализм и серьезность намерений. Чтоб продавать онлайн селективную парфюмерию (например, Dior, Givenchy, Chanel), продавцу необходимо работать минимум три года, иметь обученных консультантов и несколько традиционных офлайн-магазинов. Сегодня в Украине таких авторизованных онлайн-площадок четыре.

При этом сложно говорить, что все остальные магазины торгуют обязательно подделками. Многие из них сотрудничают с более демократичными брендами. Но есть и те, кто с целью заработать больше работают по "серым" схемам. Часто они продают товары через ФОПы, уходят от налогообложения. Но если приобретенная на таком сайте сыворотка или крем окажутся некачественными, кому вы будете предъявлять претензии и от кого требовать возврата денег?

Как определить мошенников

Первое, что должно насторожить – формат акции. Официальные дилеры вряд ли станут устраивать акции по типу распродажи элитных духов по 400 гривен или два флакона по цене одного. И даже если такая акция появится на сайте одного из немногих безопасных магазинов, сотрудничающих с люксовыми брендами, важно обратить внимание на доменное имя сайта. Мошенники чаще всего экономят практически на всем. Если сайт размещен на бесплатном домене (ссылка на сайт заканчивается на com.ua, kiev.ua, in.ua, cc, biz) или на домене конструктора сайтов (WIX, Tilda и т. п.) – возможно, вы имеете дело с продавцами фальшивок. Серьезные компании, работающие в Украине, имеют сайт в формате "название.ua". Любые другие варианты должны сразу настораживать.

Купить товар по акции – всегда приятно, чем по его полной стоимости, но только – если это оригинальный товар. Экстремально низкие цены на элитные духи, косметику, а также подозрительные скидки до 90% – в большинстве случаев "мышеловка". Где вы видели Armani или Hugo Boss за 15 евро?!

Также есть ключевые фразы, которые могут говорить о том, что вы имеете дело с продавцами подделки – "спецпредложение", "беспрецедентная распродажа" или "ликвидация склада по себестоимости". Если вы увидели рекламу таких сайтов в социальных сетях – лучше пожаловаться, ведь это поможет людям не попасться на крючок аферистов.

"Так или иначе, все сайты-фальшивки существуют недолго – их вычисляет киберполиция, системы безопасности банков и крупных компаний. Однако до того, как их заблокируют, обманутыми оказываются сотни людей. Не окажитесь в их числе – будьте бдительны и руководствуйтесь здравым смыслом", – предупреждает Юлия Левченко, руководитель digital-направления сети одного из магазинов парфюмерии.

Также сообщалось, что была раскрыта совершенно новая схема мошенничества в Украине, и аферисты начали обманывать граждан с помощью QR-кодов.