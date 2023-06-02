Раптово помер молодий музикант - учасник відомого українського рок-гурту

Помер Валерій "Crash" Федюк - молодий і дуже талановитий український музикант, барабанщик рок-гурту "Сни Дріади" з Івано-Франківську.

Про це повідомили в Instagram гурту.

Яка причина смерті

"Дорогі слухачі та друзі! Сьогодні помер наш барабанщик Валєра "Crash" Федюк. Важко описати словами все, що ми відчуваємо з цього приводу, і немає сил пояснювати як все сталося.

Щиро співчуваємо родині, друзям, побратимам, та всім, хто його знав і любив. Він був людиною неймовірного таланту! Нехай житиме вічно у наших серцях і піснях! Спочивай з миром, друже!" - повідомили в прес-службі.

Конкретна причина не називається, проте відомо, що молодий хлопець помер "від ускладнень, спричинених хронічними проблемами зі здоров'ям".

Валерій Федюк, 2017 рік (фото: facebook.com/valeriy.igorovuch)

Що відомо про музиканта і гурт "Сни Дріади"

Альтернативний рок-гурт з Івано-Франківська був заснований 2008 року, коли троє шкільних друзів Володимир Стефінка, Тарас Бойчук і Володимир Шеремета зібралися разом, і створили першу пісню "Ангел і демон".

2011 року до гурту приєднався Валерій Федюк, який до цього був учасником колективу "Пікова дама", а також гурту "Burning the moment".

Валерій був талановитим барабанщиком-скрімером (фото: facebook.com/valeriy.igorovuch)

Після цього колектив почав активно розвиватися і трансформуватися, адже Валерій, окрім надзвичайної барабанної майстерності, додав у аранжування пісень і екстрім-вокал, який опанував завдяки участі в гурті "Burning the moment", як вокаліста, скрімера. Це стало певною фішкою гурту - барабанщик, що скрімить.

Коли і де можна попрощатися з Валерієм

Прощання з Валерієм Федюком, і похорон опісля, відбудеться 3 червня о 09:00 у Будинку смутку, вул. Ребета, 3 (Івано-Франківськ).

Ось посилання на "банку", якщо є бажання підтримати родину в цю важку хвилину.

Дивіться нижче кращі відео від гурту "Сни Дріади":

А ось останнє аудіо, опубліковане Валерієм Федюком в соцмережах: