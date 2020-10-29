Антитела просто исчезают: ученые сделали новое заявление о бессимптомном COVID-19

Ученые сделали новое заявление об антителах к COVID-19 (Коллаж РБК-Украина)

Медики выяснили, у каких групп антитела к COVID-19 исчезают намного быстрее

Антитела к коронавирусу быстрее исчезают у тех людей, которые переболели в очень легкой форме или бессимптомно. Такие результаты озвучили ученые после проведения нового исследования.

Как отметили специалисты, практически и у всех пациентов через некоторое время исчезают антитела к коронавирусу. Бессимптомные пациенты теряют их намного быстрее, чем те, кто переболел COVID-19 в более тяжелой форме. Кроме того, у людей в возрасте от 18 до 24 лет антитела исчезали медленнее, чем у людей старше 75 лет. Об этом говорится в работе Imperial College London.

Ученые отмечают, что иммунная реакция у людей снижается после перенесенной болезни через несколько месяцев. После коронавируса у больных вырабатываются антитела, но через 3-6 месяцев они начинают исчезать.

"Остается неясным, какой уровень антител к иммунитету обеспечивают антитела, или как долго этот иммунитет сохраняется", - рассказал один из авторов исследования Пол Эллиотт.

Медики для исследования взяли 365 тысяч образцов в период с 20 июня по 28 сентября. За этот период больные с коронавирусом три раза проходили тесты на наличие антител. За три месяца количество пациентов с антителами упало на 26,5%.

Кроме того, было обнаружено, что у медицинских работников, тесты которых показывали наличие антител, ситуация не изменилась. А это может свидетельствовать о повторном заражении.

"Мы еще не знаем, подвергнет ли это людей риску повторного заражения вирусом, вызывающим COVID-19, но важно, чтобы все продолжали следовать инструкциям, чтобы снизить риск для себя и других", - добавила исследователь Хелен Уорд.

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