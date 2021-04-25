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Рання полуниця може сильно нашкодити: кому її не можна їсти категорично

Новость на русском → Неділя 25 квітня 2021 09:31
Рання полуниця може сильно нашкодити: кому її не можна їсти категорично Фото: рання полуниця небезпечна для здоров'я (pexels.com)
Автор: Styler

Свіжа полуниця вже почала з'являтися на полицях магазинів і на ринках. Але ціни на неї кусаються - від 200 грн за кілограм. Продавці пояснюють це тим, що "поки не сезон".

Однак головне питання навіть не в ціні, а в тому - чи безпечна рання полуниця, навіть за високу ціну.

Відповідь на це питання в програмі "Ранок з Україною" на каналі "Україна" дала нутриціолог Оксана Соколова.

"В Україні немає норм, що регулюють кількість нітратів у полуниці. До того ж, щоб ягоди не зіпсувалися під час транспортування, перевізники хитрують і обробляють її хімікатами", - коментує лікар.

У чому небезпека ранньої полуниці

За словами Соколової, рання полуниця часто містить нітрати.

"Тому людям зі слабким імунітетом, зі слабким здоров'ям, а також годуючим мамам, літнім людям і дітям такий продукт вживати не можна. Нітрати забруднюють кров, печінку і ми отримуємо отруєння", - пояснює нутриціолог.

А якщо дуже хочеться посмакувати улюбленою ягодою, то принаймні зробіть її більш безпечною.

"Слід вимочити полуницю або будь-яку іншу ягоду протягом 30 хвилин. В процесі вимочування продуктів нітрати частково виходять. Для цього краще використовувати холодну фільтровану воду, можна додати трохи солі, адже сіль на себе бере ці шкідливі речовини", - зазначила експерт.

Рання полуниця може сильно нашкодити: кому її не можна їсти категорично

Фото: полуниця може бути небезпечною для здоров'я (pexels.com)

Але краще почекати сезонний урожай. Тим більше, запевняють експерти, українська полуниця з'явиться у продажу вже в кінці травня.

Нагадаємо, нещодавно дієтолог перерахувала доступні продукти-супергерої.

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