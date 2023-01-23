Ранні ознаки діабету 2 типу, які найчастіше ігнорують

Вага

Схильність до діабету 2-го типу часто пов’язана саме з надмірною масою тіла. Тож при наявності зайвих кілограмів слід уважно стежити за рівнем цукру в крові. Відомо, що 8 з 10 пацієнтів з цукровим діабетом 2-го типу мають зайву вагу.

Проте можливий і протилежний варіант – вага різко зменшується. Обумовлено це тим, що через нестачу інсуліну, або коли інсулін не виконує своєї функції, організм не отримує глюкозу з крові і для отримання енергії спалює жир та м’язи. Це призводить до схуднення без видимих причин.

Шкіра

Фурункули, поліпи і грибкові ураження шкіри – характерні прояви цукрового діабету.

Так, не підлягає сумніву наявність зв'язку між схильністю до діабету та акрохордонами, або фіброепітеліальними поліпами. Вони виглядають як вирости нормальної шкіри на вузькій ніжці. Найчастіше виникають на повіках, шиї, під пахвами і у паху.

А от дерматологічне захворювання чорний акантоз (темні, оксамитові плями в складках шкіри на задній частині шиї, в пахвових западинах, у ліктьових складках, на руках, на колінах або в паху), присутнє у 74% дорослих пацієнтів з ожирінням. Це може вказувати на наявність гіперінсулінемії і є прогностичною ознакою розвитку діабету 2-го типу.

Надто яскравий рум'янець так само має насторожити лікаря. Адже оманливо "квітучий" вигляд може свідчити про наявність діабетичного рубеоза, притаманного людям з цукровим діабетом – почервоніння шкіри в області чола, вилиць і підборіддя через розширення капілярів.

У пацієнтів з недіагностованим або погано контрольованим діабетом 2-го типу може з’явитись еруптивна ксантома. Висипка проявляється на сідницях, ліктях і колінах у вигляді жовтих папул з наповненням.

Жовте забарвлення долонь і стоп часто обумовлене порушенням обміну вітаміну А, що є ознакою діабету. Само по собі таке забарвлення не вважається симптомом, оскільки серед іншого до проступання жовтого пігменту призводить, зокрема, підвищене споживання багатих на каротин (вітамін А) фруктів і овочів. Проте підозра на діабет, що виникає при перевірці кольору шкіри, часто підтверджується звичайними лабораторними дослідженнями.

Тривожний дзвіночок: наявність ознак зневоднення, таких як в’яла шкіра, сухість у роті або запалі очні яблука.

Очі

Виявлення розширення венул сітківки, розвиток в ній мікроаневризм та крововиливів має наштовхнути лікаря на підозру.

Зазначені симптоми можуть бути ознаками діабетичної ретинопатії, що призводить до прогресуючої втрати зору. Діабетична ретинопатія діагностується у 40-45% хворих на цукровий діабет.

Ротова порожнина

При огляді ротової порожнини у людини з цукровим діабетом часто можна виявити почервоніння, гнійники та виразки, які викликаються гінгівітом, карієсом, стоматитом чи пародонтозом.

Зазначені хвороби розвиваються через сухість в роті та зміни у складі слини.

Суха, стоншена слизова яскраво-червоного кольору може бути ознакою такого грибкового захворювання порожнини рота як кандидоз.

Декомпенсована форма цукрового діабету (характеризується найважчим перебігом, незважаючи на лікування) супроводжується утворенням виразок. Вони виникають через травмування зубним каменем або гострими краями зубів і погано гояться.

Ноги

Важливим пунктом виявлення діабету є огляд ніг на наявність проблем, включаючи натоптиші, мозолі, пухирі, порізи і тріщини. При діабеті навіть невелика рана може стати причиною розвитку виразки або гангрени.

Підвищений рівень цукру в крові призводить до ураження нервових закінчень. Пацієнти можуть не помічати цих пошкоджень, оскільки ураження нервових закінчень призводить до порушення больової чутливості (діабетичної невропатії).

Стан непоміченої вчасно рани може погіршитися через попадання бактерій, а загоєння при діабеті проходить повільно – захворювання впливає на кровообіг.

Пальпація залоз

Ранній симптом цукрового діабету – збільшення привушних залоз. Пальпація дозволяє встановити діагноз вчасно.

Власне, як і пальпація щитовидної залози, проблеми частої у людей з діабетом, оскільки гормони щитовидної залози безпосередньо контролюють секрецію інсуліну.

Промацуванням шиї досвідчений ендокринолог може визначити величину щитовидної залози, її форму, наявність вузлів, рухливість та болючість.

Що таке фізикальна діагностика

Під цим поняттям розуміють комплекс діагностичних заходів, які здійснюються лікарем за допомогою органів почуттів.

Результати фізикального огляду, швидше за все, не покажуть цукровий діабет, якщо захворювання знаходиться на ранніх стадіях. Однак вони можуть насторожити лікаря і спонукати направити пацієнта на подальше обстеження