Раненые украинские десантницы героически спасли собратьев под обстрелом врага

Российские войска уже двенадцатый день разрушают украинские города и убивают мирное население. Из-за всех этих событий две десантницы украинской армии Наталья и Елена получили ранения на поле боя. Однако они отказались покидать позиции и продолжили помогать своим собратьям.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на командование Десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины.

В командовании служащих отметили, что девушки там, где действительно нужны.

"Они сейчас там, где очень жарко, где необходимо Украине и вместе со своими подразделениями сдерживают варварские атаки войск России", - говорится в сообщении.

Отмечается, что когда начались артиллерийский обстрел наши защитницы получили огнестрельные осколочные ранения. Однако они остались там и начали оказывать домедицинскую помощь собратьям, которые пострадали больше.

Лишь когда началось кратковременное затишье, им поступил прямой приказ покинуть позицию. Девушек доставили в военно-лечебное учреждение.

"С такими отважными воинственными и храбрыми украинскими "амазонками" - мы обязательно одержим победу над проклятой русской ордой", - добавили в командовании Десантно-штурмовых войск.