Поранені українські десантниці героїчно врятували побратимів під обстрілом ворога

Російські війська вже дванадцятий день руйнують українські міста та вбивають мирне населення. Через всі ці події дві десантниці української армії Наталія та Олена зазнали поранень на полі бою. Проте вони відмовилися покидати позиції та продовжили допомагати своїм побратимам.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на командування Десантно-штурмових військ Збройних Сил України.

У командуванні службовиць зазначили, що дівчата там, де справді потрібні.

"Вони зараз там, де дуже гаряче, де необхідно Україні й разом зі своїми підрозділами стримують варварські атаки військ Росії", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що коли розпочалися артилерійський обстріл наші захисниці зазнали вогнепальних осколкових поранень. Проте вони залишилися там і почали надавати домедичну допомогу побратимам, які постраждали більше.

Лише, коли почалося короткочасне затишшя, їм надійшов прямий наказ покинути позицію. Дівчат доставили до військово-лікувального закладу.

"З такими відважними войовничими та хоробрими українськими "амазонками" - ми обов'язково здобудемо перемогу над клятою російською ордою", - додали в Командуванні Десантно-штурмових військ.