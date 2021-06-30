Футболист сборной Швеции: "бежать из Крыма меня заставили русские, а не украинцы"

Когда Густав начал играть за Украину

В 2012 году шведа пригласили играть за футбольную команду "Таврия" в Украине. Команда базировалась в Симферополе. Свенссон тогда стал первым шведским футболистом в истории чемпионатов Украины. Но его карьера в нашей стране продлилась всего два года, пока Россия не оккупировала Крым.

Швед покинул Крым

Вторжения россиян на полуостров заставило шведа покинуть Крым на автобусе. На то время аэропорты были уже закрыты. С транспортом футболисту помогло руководство команды.

"Бежать меня заставили скорее русские, а не украинцы. У меня остались только хорошие воспоминания об Украине, украинцах, игроках и бывшем клубе", - рассказал Густав изданию.

Он отметил, что угрозы жизни его семье тогда не было.

"Понятно, что вы помните, что произошло. Есть много вопросов об этом. Это было волнительное время. Была напряженная ситуация, даже несмотря на то, что угрозы не было ни в отношении меня, жены или родственников. Немного волновались, нервничали, но нам удалось выбраться оттуда до того, как большинство аэропортов закрыли", - вспомнил швед.