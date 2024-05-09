У рамках виставки "ГОЛОСИ" музею "Голоси мирних" відбудеться публічне інтервʼю директора "Києво-Печерської лаври"

Коли: середа, 15 травня, 17:30

Де: Музей історії міста Києва, вул. Б. Хмельницького, 7.

Вхід вільний за підтвердженою реєстрацією у Музеї «Голоси Мирних»: https://forms.gle/PgbvSRSTTfRJJBaf9

Говорити будуть про:

— роль культурних та, зокрема, музейних інституцій у процесі меморіалізації;

— ролі всіх стейкхолдерів середовища пам’яті у витворенні культури пам’ятання;

— роль мистецтва як одного з інструментів меморіалізації.

Максим Остапенко є фахівцем у галузі охорони пам’яток історії та культури, музеєзнавства, археології, реставраційних робіт. Очолив Національний заповідник "Києво-Печерська лавра" у квітні 2022 року. Від початку повномасштабного вторгнення перебував у лавах Збройних сил України.

З 2007 року по 2022 роки очолював Національний заповідник "Хортиця". Є автором понад 30 наукових праць з історії острова Хортиця та Нижнього Подніпров’я, співавтором дослідження та реставрації унікальних об’єктів підводної спадщини.

Публічні інтерв’ю відкривають цикл культурологічних подій музею "Голоси мирних", спрямованих на збереження пам’яті про війну.