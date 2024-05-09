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В рамках выставки "ГОЛОСА" музея "Голоса мирных" состоится публичное интервью директора "Киево-Печерской лавры"

В рамках выставки "ГОЛОСА" музея "Голоса мирных" состоится публичное интервью директора "Киево-Печерской лавры" (фото: пресс-служба)
Автор: Илона Свиридова

Максим Остапенко, кандидат исторических наук, генеральный директор Национального заповедника "Киево-Печерская лавра", выступит с публичным интервью в рамках выставки ГОЛОСА музея "Голоса мирных" Фонда Рината Ахметова.

Модератором беседы будет Анастасия Платонова, культурная критика и куратор, сообщает пресс-служба фонда.

Когда: среда, 15 мая, 17:30

Где: Музей истории города Киева, ул. Б. Хмельницкого, 7

Вход свободен по подтвержденной регистрации в Музее «Голоса Мирных»: https://forms.gle/PgbvSRSTTfRJJBaf9

Говорить будут о:

роль культурных и, в частности, музейных институтов в процессе мемориализации;

- роли всех стейкхолдеров среды памяти в создании культуры памяти;

роль искусства как одного из инструментов мемориализации.

Максим Остапенко является специалистом в области охраны памятников истории и культуры, музееведения, археологии, реставрационных работ. Возглавил Национальный заповедник "Киево-Печерская лавра" в апреле 2022 года. С самого начала полномасштабного вторжения находился в рядах Вооруженных сил Украины.

С 2007 года по 2022 год возглавлял Национальный заповедник "Хортица". Автор более 30 научных работ по истории острова Хортица и Нижнего Поднепровья, соавтором исследования и реставрации уникальных объектов подводного наследия.

Публичные интервью открывают цикл культурологических событий музея "Голоса мирных", направленных на сохранение памяти о войне.

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Киев