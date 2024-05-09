В рамках выставки "ГОЛОСА" музея "Голоса мирных" состоится публичное интервью директора "Киево-Печерской лавры"

Максим Остапенко, кандидат исторических наук, генеральный директор Национального заповедника "Киево-Печерская лавра", выступит с публичным интервью в рамках выставки ГОЛОСА музея "Голоса мирных" Фонда Рината Ахметова.
Модератором беседы будет Анастасия Платонова, культурная критика и куратор, сообщает пресс-служба фонда.
Когда: среда, 15 мая, 17:30
Где: Музей истории города Киева, ул. Б. Хмельницкого, 7
Вход свободен по подтвержденной регистрации в Музее «Голоса Мирных»: https://forms.gle/PgbvSRSTTfRJJBaf9
Говорить будут о:
роль культурных и, в частности, музейных институтов в процессе мемориализации;
- роли всех стейкхолдеров среды памяти в создании культуры памяти;
роль искусства как одного из инструментов мемориализации.
Максим Остапенко является специалистом в области охраны памятников истории и культуры, музееведения, археологии, реставрационных работ. Возглавил Национальный заповедник "Киево-Печерская лавра" в апреле 2022 года. С самого начала полномасштабного вторжения находился в рядах Вооруженных сил Украины.
С 2007 года по 2022 год возглавлял Национальный заповедник "Хортица". Автор более 30 научных работ по истории острова Хортица и Нижнего Поднепровья, соавтором исследования и реставрации уникальных объектов подводного наследия.
Публичные интервью открывают цикл культурологических событий музея "Голоса мирных", направленных на сохранение памяти о войне.