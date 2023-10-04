В рамках "Форуму усної історії України" відбудеться дискусія про вплив задокументованих досвідів війни

Залишається менш як тиждень до першої офлайн-зустрічі українських та світових документаційних ініціатив "Форум усної історії України".

Захід, що є ініціативою музею "Голоси мирних" Фонду Ріната Ахметова, відбудеться у Києві 10 жовтня 2023 року.

У рамках програми заплановано три панельні дискусії, присвячені різним аспектам документування війни в Україні. Тема однієї з дискусій: "Документація досвідів війни і майбутнє".

Її спікерами стануть:

— Пйотр Цивінський — історик, директор Державного музею Аушвіц-Біркенау, президент Фундації Аушвіц-Біркенау (Польща);

— Олександра Матвійчук — правозахисниця, керівниця організації «Центр громадянських свобод»;

— Соломія Боршош — експертка зі стратегічного планування та міжнародних відносин, виконавча директорка Українського інституту;

— Наталія Микольська — технологічна підприємиця, юристка, засновниця проєкту Dattalion, який збирає докази злочинів росії на території України.

Модеруватиме дискусію Анастасія Платонова — культурна критикиня, редакторка, аналітикиня культури, екс-редакторка культури Forbes Ukraine.

Панелісти обговорять різні аспекти та сфери, у яких можуть бути корисні задокументовані досвіди війни: від досягнення повоєнної справедливості — до комунікацій та адвокації України на міжнародному рівні. А також поговорять про те, як ці свідчення про досвіди війни можуть вплинути на витворення майбутніх політик пам’яті та розвиток культури пам’ятання про цю війну.

Форум є ініціативою музею "Голоси мирних" Фонду Ріната Ахметова, який понад п'ять років документує свідчення цивільних про війну від першої особи та зібрав вже понад 85 тисяч свідчень.

Захід проводитиметься у партнерстві з USC Shoah Foundation та Oral History Association, за підтримки КНУ імені Тараса Шевченка та Університету Марії Кюрі-Склодовської (Люблін).

Участь у Форумі безкоштовна і можлива за попередньої реєстрації та підтвердження від організаторів. Реєстрація доступна за посиланням https://forms.gle/UB8Z1c8LaZ56Nnpt8 та відкрита до 8 жовтня 2023 року.