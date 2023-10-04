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В рамках "Форума устной истории Украины" состоится дискуссия о влиянии задокументированных опытов войны

Среда 04 октября 2023 18:11
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В рамках "Форума устной истории Украины" состоится дискуссия о влиянии задокументированных опытов войны В рамках "Форума устной истории Украины" состоится дискуссия о влиянии задокументированных опытов войны (фото: пресс-служба)
Автор: Илона Свиридова

Остается менее недели до первой офлайн-встречи украинских и мировых документационных инициатив "Форум устной истории Украины".

Мероприятие, являющееся инициативой музея "Голоса мирных" Фонда Рината Ахметова, состоится в Киеве 10 октября 2023 года.

В рамках программы запланированы три панельные дискуссии, посвященные разным аспектам документирования войны в Украине. Тема одной из дискуссий: "Документация опытов войны и будущее".

Ее спикерами станут:

— Петр Цивинский — историк, директор Государственного музея Аушвиц-Биркенау, президент Фонда Аушвиц-Биркенау (Польша);

— Александра Матвийчук - правозащитница, руководитель организации "Центр гражданских свобод";

— Соломия Боршош — эксперт по стратегическому планированию и международным отношениям, исполнительный директор Украинского института;

— Наталья Никольская — технологическая предпринимательница, юрист, основатель проекта Dattalion, который собирает доказательства преступлений России на территории Украины.

Модерировать дискуссию Анастасия Платонова — культурная критика, редактор, аналитика культуры, экс-редактор культуры Forbes Ukraine.

Панелисты обсудят разные аспекты и сферы, в которых могут быть полезны задокументированные опыты войны: от достижения послевоенной справедливости до коммуникаций и адвокации Украины на международном уровне. А также поговорят о том, как эти свидетельства об опытах войны могут повлиять на создание будущих политик памяти и развитие культуры памяти об этой войне.

Форум является инициативой музея "Голоса мирных" Фонда Рината Ахметова, который более пяти лет документирует гражданские свидетельства о войне от первого лица и собрал уже более 85 тысяч свидетельств.

Мероприятие будет проводиться в партнерстве с USC Shoah Foundation и Oral History Association при поддержке КНУ имени Тараса Шевченко и Университета Марии Кюри-Склодовской (Люблин).

Участие в Форуме бесплатное и возможно при предварительной регистрации и подтверждении от организаторов. Регистрация доступна по ссылке https://forms.gle/UB8Z1c8LaZ56Nnpt8 и открыта до 8 октября 2023 года.

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