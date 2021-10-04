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В рамках "DniPro ГогольFest" на территории бывшего завода представили спектакль "ТРУ"

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Днепр, Понедельник 04 октября 2021 11:03
В рамках "DniPro ГогольFest" на территории бывшего завода представили спектакль "ТРУ" Фото: в рамках "DniPro ГогольFest" на территории бывшего завода представили спектакль "ТРУ" (пресс-служба)
Автор: Наталия Гурковская

В Днепре прошел международный мультидисциплинарный фестиваль современного искусства "DniPro ГогольFest".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Днепровского городского совета.

Одна из локаций фестиваля - территория бывшего завода им. Карла Либкнехта. Здесь презентовали уникальное гранд-событие - балет-оперу "ТРУ". Спектакль больше не повторится, ее показали лишь раз. Для этого около шести заводских труб обустроили сценическую площадку с техникой для масштабной световой проекции.
Оперу создал режиссер Влад Троицкий, а сыграли ее - формация молодых украинских художников NOVA OPERA вместе с танцевальным театром Totem Dance Theatre.

По словам Влада Троицкого, "ТРУ" - это рассказ об Украине мечты через музыку и визуальные инсталляции. Пространство между трубами - это портал между вчера и завтра. В названии фигурируют и метафорические символы трубы означают труд (труд) и правду (truth).

"Эта бывшая заводская территория с трубами достаточно необычна. И когда увидел эту локацию, сразу понял, что будем создавать что-то уникальное, особенное. Это опера-балет, где присутствует и поэзия Шевченко, Лины Костенко, история Украины, а также надежда и мечта о завтрашнем дне", - сказал Влад Троицкий.

Дарья Иванович из Винницы приехала в Днепр на фестиваль арт-поездом ГогольTRAIN:

"Сегодня был насыщенный фестивальный день. Посетили Центр современного искусства (DCCC), где была визуальная, театральная программа. А сейчас посетили специальное уникальное событие от Влада Троицкого, который всегда создает нечто удивительное. Такими необычными локациями, как, например, эта, демонстрируется, что культура может быть везде, в том числе и на бывших промышленных объектах, совсем неожиданно на первый взгляд. Сочетание визуального, перформативного искусства, музыки - это нечто неповторимое!".

Как сообщалось, в выходные, 2 и 3 октября, состоялся "DniPro ГогольFest". Международный мультидисциплинарный фестиваль современного искусства прошел в Днепре в третий раз в рамках программы "Культурная столица".

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