У рамках "DniPro ГогольFest" на території колишнього заводу презентували виставу "ТРУ"
У Дніпрі пройшов міжнародний мультидисциплінарний фестиваль сучасного мистецтва "DniPro ГогольFest".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Дніпровської міської ради.
Одна з локацій цьогорічного фестивалю - територія колишнього заводу ім. Карла Лібкнехта. Тут презентували унікальну гранд-подію - балет-оперу "ТРУ". Вистава більше не повториться, її показали лише раз. Для цього біля шести заводських труб облаштували сценічний майданчик із технікою для масштабної світлової проєкції.
Оперу створив режисер Влад Троїцький, а зіграли її - формація молодих українських митців NOVA OPERA разом з танцювальним театром Totem Dance Theatre.
За словами Влада Троїцького, "ТРУ" - це розповідь про Україну мрії через музику та візуальні інсталяції. Простір між трубами - це портал між учора і завтра. У назві фігурують й метафоричні символи: труби означають працю (труд) та правду (truth).
"Ця колишня заводська територія з трубами досить незвична. І коли побачив цю локацію, одразу зрозумів, що створюватимемо щось унікальне, особливе. Це опера-балет, де присутня і поезія Шевченка, Ліни Костенко, історія України, а також надія і мрія про завтрашній день", - сказав Влад Троїцький.
Дар’я Іванович з Вінниці приїхала до Дніпра на фестиваль артпотягом ГогольTRAIN:
"Сьогодні був насичений фестивальний день. Відвідали Центр сучасного мистецтва (DCCC), де була візуальна, театральна програма. А зараз завітали на спеціальну унікальну подію від Влада Троїцького, який завжди створює щось дивовижне. Такими незвичними локаціями, як, наприклад, ця, демонструється, що культура може бути усюди, зокрема, й на колишніх промислових об’єктах, що зовсім неочікувано на перший погляд. Поєднання візуального, перформативного мистецтва, музики - це щось неповторне!".
Як повідомлялося, у вихідні, 2 і 3 жовтня, відбувся "DniPro ГогольFest". Міжнародний мультидисциплінарний фестиваль сучасного мистецтва пройшов у Дніпрі в третій раз в рамках програми "Культурна столиця".