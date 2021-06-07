Рамину Эсхакзай в дорогом номере в Харькове искусали комары: у телеведущей опухло лицо

Телеведущая сняла видео, на которых пожаловалась, что она не может спать, потому что ее постоянно кусают комары. Кроме того, они также покусали ей лицо. У девушки опухли веки и появился зуд.

Скриншот с видео

Она пошла жаловаться и ей дали защитное средство от комаров, которое включается в розетку. При этом перед ней извинились и сказали, что средство от комаров должно было быть в ее номере, но его там не оказалось.

Скриншот с видео

Макияж практически все спрятал и лицо выглядит почти нормально. Тем не менее Рамина потребовала от отеля вернуть деньги и переехала в другой.