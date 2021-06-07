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Рамину Эсхакзай в дорогом номере в Харькове искусали комары: у телеведущей опухло лицо

Новина українською →
Харьков, Понедельник 07 июня 2021 18:14
Рамину Эсхакзай в дорогом номере в Харькове искусали комары: у телеведущей опухло лицо Фото: Рамина Эсхакзай (фото: instagram.com/raminalalala)
Автор: Styler

Известная телеведущая Рамина Эсхакзай рассказала, что поехала на съемки в Харьков. Девушка сняла номер за 3600 гривен и была сильно разочарована, потому что ее полностью покусали комары.

Об этом инциденте она рассказала в Instagram stories.

Телеведущая сняла видео, на которых пожаловалась, что она не может спать, потому что ее постоянно кусают комары. Кроме того, они также покусали ей лицо. У девушки опухли веки и появился зуд.

Рамину Эсхакзай в дорогом номере в Харькове искусали комары: у телеведущей опухло лицоРамину Эсхакзай в дорогом номере в Харькове искусали комары: у телеведущей опухло лицо

Скриншот с видео

Она пошла жаловаться и ей дали защитное средство от комаров, которое включается в розетку. При этом перед ней извинились и сказали, что средство от комаров должно было быть в ее номере, но его там не оказалось.

Рамину Эсхакзай в дорогом номере в Харькове искусали комары: у телеведущей опухло лицоРамину Эсхакзай в дорогом номере в Харькове искусали комары: у телеведущей опухло лицо

Скриншот с видео

Макияж практически все спрятал и лицо выглядит почти нормально. Тем не менее Рамина потребовала от отеля вернуть деньги и переехала в другой.

Напомним, эксперты дали советы, которые помогут избавиться от комаров раз и навсегда. Один из способов избавится от надоедливых насекомых - это гвоздика.

Гвоздика на протяжении многих лет остается самым надежным средством от комаров. Залейте 10 штучек сухой гвоздики кипятком. Дайте настояться, пока вода не остынет. Распыляйте гвоздичную воду на себя, одежду или вокруг себя во время отдыха на природе.

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