Рамину Эсхакзай в дорогом номере в Харькове искусали комары: у телеведущей опухло лицо

Известная телеведущая Рамина Эсхакзай рассказала, что поехала на съемки в Харьков. Девушка сняла номер за 3600 гривен и была сильно разочарована, потому что ее полностью покусали комары.

Телеведущая сняла видео, на которых пожаловалась, что она не может спать, потому что ее постоянно кусают комары. Кроме того, они также покусали ей лицо. У девушки опухли веки и появился зуд.

Скриншот с видео

Она пошла жаловаться и ей дали защитное средство от комаров, которое включается в розетку. При этом перед ней извинились и сказали, что средство от комаров должно было быть в ее номере, но его там не оказалось.

Скриншот с видео

Макияж практически все спрятал и лицо выглядит почти нормально. Тем не менее Рамина потребовала от отеля вернуть деньги и переехала в другой.