Раміну Есхакзай в дорогому номері в Харкові покусали комарі: у телеведучої опухло обличчя

Відома телеведуча Раміна Есхакзай розповіла, що поїхала на зйомки до Харкова. Дівчина зняла номер за 3600 гривень і була сильно розчарована, тому що її повністю покусали комарі.

Про цей інцидент вона розповіла в Instagram stories .

Телеведуча зняла відео, на яких поскаржилася, що вона не може спати, бо її постійно кусають комарі. Крім того, вони також покусали їй обличчя. У дівчини опухли повіки і з'явилося свербіння.

Скріншот з відео

Вона пішла скаржитися і їй дали захисний засіб від комарів, яке включається в розетку. При цьому перед нею вибачилися і сказали, що засіб від комарів мав бути в її номері, але його там не виявилося.

Скріншот з відео

Макіяж практично всі сховав і обличчя виглядає майже нормально. Проте Раміна зажадала від готелю повернути гроші і переїхала в інший.