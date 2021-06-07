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Раміну Есхакзай в дорогому номері в Харкові покусали комарі: у телеведучої опухло обличчя

Новость на русском →
Харків, Понеділок 07 червня 2021 18:14
Раміну Есхакзай в дорогому номері в Харкові покусали комарі: у телеведучої опухло обличчя Фото: Раміна Есхакзай (фото: instagram.com/raminalalala)
Автор: Styler

Відома телеведуча Раміна Есхакзай розповіла, що поїхала на зйомки до Харкова. Дівчина зняла номер за 3600 гривень і була сильно розчарована, тому що її повністю покусали комарі.

Про цей інцидент вона розповіла в Instagram stories.

Телеведуча зняла відео, на яких поскаржилася, що вона не може спати, бо її постійно кусають комарі. Крім того, вони також покусали їй обличчя. У дівчини опухли повіки і з'явилося свербіння.

Раміну Есхакзай в дорогому номері в Харкові покусали комарі: у телеведучої опухло обличчяРаміну Есхакзай в дорогому номері в Харкові покусали комарі: у телеведучої опухло обличчя

Скріншот з відео

Вона пішла скаржитися і їй дали захисний засіб від комарів, яке включається в розетку. При цьому перед нею вибачилися і сказали, що засіб від комарів мав бути в її номері, але його там не виявилося.

Раміну Есхакзай в дорогому номері в Харкові покусали комарі: у телеведучої опухло обличчяРаміну Есхакзай в дорогому номері в Харкові покусали комарі: у телеведучої опухло обличчя

Скріншот з відео

Макіяж практично всі сховав і обличчя виглядає майже нормально. Проте Раміна зажадала від готелю повернути гроші і переїхала в інший.

Нагадаємо, експерти дали поради, які допоможуть позбутися комарів раз і назавжди. Один зі способів позбавиться від докучливих комах - це гвоздика.

Гвоздика протягом багатьох років залишається найнадійнішим засобом від комарів. Залийте 10 штучок сухої гвоздики окропом. Дайте настоятися, поки вода не охолоне. Розпилюйте гвоздиковим воду на себе, одяг або навколо себе під час відпочинку на природі.

Ми також писали про те, як швидко надати першу допомогу при укусі оси, бджоли чи шершня.

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