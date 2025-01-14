Раміна зізналася, як бойфренд-військовий ставиться до її відряджень на фронт

Так, зі слів зірки, бойфренд поважає її працю, адже розуміє, що вона використовує свою медійність та ресурси, аби підтримати військових і суспільство, об’єднати людей і розповісти правду про те, що відбувається на фронті.

"Їжджу на передову, бо вірю, що це - важливо. Люди дякують, і хоча це моя робота, але такі слова від жителів Херсона чи Донбасу - надцінні. Мої репортажі допомагають збирати донати для захисників і краще розумітися в подіях на фронті, тож коханий усіляко підтримує мене", - поділилася Раміна.

Раміна з коханим (фото: instagram.com/raminalalala)

Вона додала, що коханий раніше не знав про специфіку її роботи.

"Авжеж, хвилюється за мене, але завжди допомагає підготуватися: навчає орієнтуватися під час обстрілів і діяти у критичних ситуаціях, щоб я не наражалася на небезпеку", - розповіла Есхакзай.

Також блогерка поділилася, чим теперішні стосунки для неї кращі за попередні.

"По-перше, коли завершилися попередні стосунки, я працювала з психотерапевтом, аналізувала, що саме призвело до розриву - з мого боку і з боку партнера. Міркувала, як так сталося, що замість проговорювання проблем, ми їх накопичували? І потім зрозуміла, що я завжди обирала партнера, який відповідав би певним моїм очікуванням", - поділилася журналістка.

Знаменитість каже, що наразі у неї здорові стосунки без психологічних "гойдалок". Бойфренд Раміни уважний до деталей, що для неї стало відкриттям.

Раміна з коханим (фото: instagram.com/raminalalala)

"Мені добре із сьогоднішнім партнером. Це супергерой із фільмів, який існує насправді, - наш захисник, яким я дуже пишаюся. Він гарний, спокійний. Для мене стало відкриттям те, що чоловік може бути дуже уважним до деталей, і з ним – усе інакше", - зізналася Есхакзай.

Нагадаємо, на початку квітня минулого року Раміна вперше розповіла про новий рома. Блогерка тоді лише натякнула, що перебуває в стосунках із військовим.

Також журналістка поділилася, що в цілях безпеки зможе його показати лише після закінчення повномасштабного вторгнення.