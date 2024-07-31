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Раміна здивувала найдорожчим подарунком від одруженого залицяльника

Раміна (фото: instagram.com/raminalalala)
Автор: Іванна Пашкевич

Українська журналістка Раміна Есхакзай розповіла про залицяльника-багатія, від якого колись отримала в подарунок авто.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на новий випуск YouTube-проєкту блогерки "30+".

Деталі

Зі слів Раміни, у неї були стосунки з чоловіком, який до неї завжди дарував всім автівки.

"У мене була моя перша машина, я тоді знімалася в рекламі, масовці і хотіла заможного життя. У нас з тим чоловіком нічого не було, просто був момент симпатії. Я сказала, що хочу нову машину, а він запитав яку. Я сказала, що “давай я продам свою машину, ти докладеш гроші”. І він мені подарував авто", - пригадала знаменитість.

Раміна (фото: instagram.com/raminalalala)

Чоловік також дарував їй сережки і постійно пропонував їй гроші. Однак журналістка соромилася брати їх.

Пізніше з’ясувалося, що залицяльник Раміни одружений.

"В результаті я дізналася, що він мене обманював і був одружений.  Для мільйонера просто подарувати автівку, це теж саме, що нам з друзями подарувати один одному футболку. І для цього не завжди треба з ним спати", - зазначила зірка.

 

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