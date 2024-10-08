Раміна Есхакзай заговорила про стосунки з коханим-військовим на відстані

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на коментар блогерки у програмі "Ближче до зірок".

Зі слів Раміни, підтримувати постійний зв'язок із коханим їй не завжди вдається, адже під час виконання завдань партнер Есхакзай не може відволікатися на дзвінки або повідомлення.

"Зв’язок підтримуємо, коли є можливість, коли немає задач. У будь-який час, коли він мені пише, я відповідаю. Та й сама скидаю інформацію, чим я займалася, щоб йому було цікаво подивитися", - сказала журналістка.

Раміна Есхакзай (фото: instagram.com/raminalalala)

Раніше пара змогла вирушити у відпустку на Мальдіви, оскільки бойфренд Раміни нарешті отримав довгоочікуваний відпочинок.

"Це був найкращий відпочинок за все моє життя. У Збройних силах можна брати відпустку на 30 днів на рік, тому я чекаю, коли знову можна буде поїхати. Ми просто були разом, відпочивали", - поділилася знаменитість.

Нагадаємо, на початку квітня Раміна Есхакзай вперше розповіла про нові стосунки. Блогерка тоді лише натякнула, що перебуває в стосунках із військовим. Також журналістка поділилася, що в цілях безпеки зможе його показати лише після закінчення повномасштабного вторгнення.

До цього вона була заручена з Євгеном Проніним і готувалася до весілля. Але це весілля не відбулося.

Раміна Есхакзай та Євген Пронін (фото: instagram.com/raminalalala)