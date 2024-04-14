Раміна Есхакзай розповіла про свого нового бойфренда, який служить у ЗСУ

Раміна Есхакзай закрутила новий роман

Зі слів журналістки, зі своїм обранцем вона зустрічається на передовій. Їхні стосунки вона називає серйозними.

На питання ведучої, коли Раміна востаннє була на побаченні, та відповіла, що нещодавно.

"Якщо зустріч на передовій можна вважати за побачення, то кілька днів тому. Є військовий, з яким у мене присутній романтичний підтекст. Ми з ним зустрічаємося на передовій, бо він там служить. Мені вже 32 роки. І коли я розпочинаю стосунки, то вони вже серйозні. Час покаже звісно, але я вирішила спробувати", - поділилася блогерка.

Нагадаємо, раніше журналістка тільки натякала, що вже не самотня.

Коли її попросили показати фото з коханим, та відповіла, що зробить це після завершення повномасштабної війни.

За її словами, розкривати особистість чоловіка вона не може в рамках безпеки.